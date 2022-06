La Juventus è al lavoro sul mercato non solo per rinforzare il Calciomercato, ma anche per sostituire giocatori importanti che hanno lasciato la società bianconera. Parliamo di Giorgio Chiellini, che potrebbe trasferirsi nel campionato americano, e di Paulo Dybala, che va in scadenza di contratto a fine giugno e che sarebbe vicino al trasferimento all'Inter. Soprattutto serve un difensore di qualità e che possa sostituire l'importanza tecnica e caratteriale del capitano bianconero. A tal riguardo sono diversi i nomi avvicinati alla Juventus, su tutti quello di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese va in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e dovrebbe lasciare la società campana anche perché non è stata trovata l'intesa sul prolungamento di contratto.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro e la società bianconera potrebbe vendere Demiral per agevolare l'acquisto del giocatore. Negli ultimi giorni si parla anche di un interesse della Juventus per Bremer, anche se il brasiliano sembra sia vicino all'Inter. Il Torino sarebbe infastidito dal fatto che la società nerazzurra sia ritardando la trattativa di mercato per il difensore, anche perché deve prima vendere e solo dopo investire. La Juventus starebbe valutando la situazione, considerando anche che è in trattativa di mercato con la società di Cairo per la cessione a titolo definitivo di Rolando Mandragora.

Il difensore Bremer piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Bremer. Il brasiliano sarebbe vicino all'Inter ma la società nerazzurra sta tardando l'acquisto perché prima deve vendere. A tal riguardo il principale indiziato a lasciare Milano è Stefan de Vrij, che potrebbe garantire circa 20 milioni di euro.

Somma che servirebbe in parte per l'acquisto del brasiliano, anche se l'Inter dovrà aggiungere altri 15 milioni di euro per il giocatore. Se però la trattativa di mercato dovesse ritardare ulteriormente la Juventus potrebbe approfittarne perché cerca un difensore centrale. Potrebbero arrivare anche due terzini che alla lunga possano sostituire Alex Sandro e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Paul Pogba, il giocatore francese potrebbe ritrovare Alvaro Morata. I due hanno giocato insieme a Torino dal 2014 al 2016 nella loro prima esperienza professionale nella società bianconera. Lo spagnolo dovrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro. Sempre dalla società spagnola potrebbe arrivare il centrocampista Rodrigo De Paul, la Juve vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di acquisto in diverse stagioni.