La Juventus nelle ultime stagioni, grazie anche all'under 23, ha valorizzato diversi giovani. Tanti di questi hanno giocato nella stagione 2021-2022 in prestito in altre società, per raggiungere la definitiva maturazione calcistica. È il caso di giovani come Filippo Ranocchia, Radu Dragusin, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli, che hanno giocato rispettivamente nel Vicenza, nella Salernitana, nel Genoa e nella Cremonese. Un altro giocatore in prestito ha disputato una delle sue migliori stagioni della sua giovane carriera professionale. Parliamo di Giacomo Vrioni, punta albanese classe 1998 che, dopo aver giocato nella Juventus under 23, nella stagione appena finita si è trasferito in prestito al WSG Tirol, società che disputa il campionato austriaco.

Un'annata calcistica importante per il giocatore della Juventus, che ha disputato 27 match nel campionato austriaco, compresi playoff, segnando 19 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match e 2 gol nella Coppa d'Austria. Vrioni ha vinto la classifica marcatori insieme a Adeyemi, punta tedesca trasferitosi dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund per sostituire Erling Haaland, acquistato dal Manchester City di recente.

Vrioni ha la vinta la classifica marcatori nel campionato austriaco

'Vrioni, in questa stagione in prestito al WSG Tirol, con 19 gol ha vinto la classifica marcatori, insieme ad Adeyemi, del campionato austriaco. Bravissimo Giacomo'.

Questo il post sui social della Juventus dedicato alla punta albanese, che ha disputato una stagione importante nella società austriaca. Acquistato dalla Juventus a gennaio 2020 dalla Sampdoria, il nazionale albanese ha giocato nell'under 23 prima del trasferimento la scorsa estate nel WSG Tirol. Proprio la stagione importante nella società austriaca potrebbe agevolare una sua eventuale cessione a titolo definitivo.

Allegri lo valuterà nel ritiro estivo che inizierà a luglio. Non è da scartare la possibilità che la Juventus lo consideri come un'alternativa per il settore avanzato, anche perché il campionato austriaco si è dimostrato nelle ultime stagioni di livello importante. Basti pensare alla valorizzazione di giocatori come Erling Haaland e di Adeyemi.

Il mercato della Juventus

La Juventus darà fiducia a giovani nella stagione 2022-2023 anche per la prima squadra. Potrebbero essere inseriti infatti nella rosa di Massimiliano Allegri i giovani Miretti, Fagioli e Soulé, possibili prestiti invece per Filippo Ranocchia dopo la stagione importante nel Vicenza, e Nicolò Rovella, che dopo una buona prima parte di annata calcistica al Genoa, è stato considerato una riserva nella società ligure.