L'offerta di prolungamento di contratto da parte dell'Inter a Ivan Perisic non ha avuto l'esito sperato. Il centrocampista croato ha deciso di accettare il trasferimento al Tottenham, sottoscrivendo un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Un acquisto importante, quello della società inglese, soprattutto dopo la stagione ideale disputata del croato all'Inter, con gol e assist. Grandi meriti per la crescita nel ruolo di centrocampista di fascia sinistra vanno dati ad Antonio Conte, che lo ha valorizzato in quel ruolo.

Non è un caso che Perisic abbia accettato l'offerta del Tottenham, allenato proprio da Conte. Di certo, attualmente, il tecnico ha abbondanza sulla fascia sinistra fra Perisic, Sessegnon e Reguillon. Proprio lo spagnolo potrebbe essere ceduto e fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbe anche la Juventus, che vuole rinforzare la fascia sinistra difensiva con un giocatore importante, anche perché Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno 2023 e la società bianconera valuta offerte per il cartellino del brasiliano.

La valutazione di mercato dello spagnolo è di almeno 30 milioni di euro, somma che difficilmente la Juventus spenderà per il ruolo di fascia sinistra difensiva. Le due società potrebbero definire uno scambio di mercato, con Reguillon a Torino e Weston McKennie a Londra.

Il giocatore Reguillon potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'arrivo di Perisic al Tottenham potrebbe agevolare la cessione di Reguillon. Sullo spagnolo ci sarebbe la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra difensiva. La società bianconera potrebbe offrire Weston McKennie.

L'americano piace molto a Conte, che cerca una mezzala d'inserimento. L'eventuale arrivo di Reguillon si concretizzerebbe solo con la partenza di uno fra Alex Sandro e Pellegrini. Il brasiliano, però, anche per il suo ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, non sarà facile da vendere durante il Calciomercato estivo. Potrebbe invece partire Pellegrini, con un possibile prestito in una società di Serie A.

Abbiamo parlato della possibile partenza di McKennie, l'americano non è l'unico centrocampista che potrebbe lasciare la società bianconera durante il calciomercato estivo.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus potrebbe vendere diversi giocatori durante il calciomercato estivo. Abbiamo parlato della possibile partenza di uno fra Alex Sandro e Pellegrini e di quella di McKennie, ma la società bianconera potrebbe lasciar partire anche Arthur Melo, che piace a diverse società inglesi. Possibile rescissione consensuale per Aaron Ramsey, mentre Moise Kean potrebbe essere riscattato e poi venduto a società interessate. Per quanto riguarda invece Morata, attualmente sembra difficile l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La Juventus valuterebbe il suo acquisto solo se dovesse spendere circa 20 milioni di euro