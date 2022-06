La Juventus potrebbe attingere in maniera importante al mercato durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, non solo quella di rinforzare un centrocampo, dove mancano qualità e impostazione di gioco, ma anche quella di rinforzare difesa e settore avanzato. A tal riguardo, potrebbero arrivare almeno tre rinforzi a supporto di Vlahovic, considerando che Paulo Dybala lascerà a scadenza di contratto e che potrebbe non essere riscattato Alvaro Morata. Anche Moise Kean è a rischio partenza: si valuta un riscatto anticipato e una successiva cessione, già a luglio, per la punta, con il Paris Saint Germain che potrebbe decidere di acquistarlo.

A proposito di rinforzi, oltre a Angel Di Maria potrebbe arrivare una seconda punta a supporto di Vlahovic. Piace Giacomo Raspadori, [VIDEO] che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Bisognerà trovare però anche un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo in diversi match. In un recente sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it, è stato votato dagli utenti il giocatore preferito come vice Vlahovic. Il più votato è stato Andrea Pinamonti, giocatore che ha disputato la stagione 2021-2022 in prestito all'Empoli ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. 13 gol stagionali per l'ex punta della nazionale under 21 italiana ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

I tifosi votano Pinamonti come vice Vlahovic preferito per la stagione 2022-2023

In un recente sondaggio, gli utenti hanno votato il vice Vlahovic ideale per la Juventus nella stagione 2022-2023. Con il 38% è stato votato al primo posto Andrea Pinamonti, punta in prestito all'Empoli ma di cartellino dell'Inter. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro e in questa stagione, con 13 gol, ha dimostrato di poter essere un giocatore importante anche per squadre che lottano per vincere.

Al secondo posto, con il 34% dei voti, è stato votato il giocatore del Bologna Marko Arnautovic, anche lui uno dei migliori del campionato italiano con 14 gol. Con il 18%, al terzo posto, troviamo Andrea Petagna, riserva al Napoli di Osimhen e Mertens, con il 10% al quarto posto c'è Shomurodov, che dopo l'esperienza professionale al Genoa non si è confermato alla Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori per il settore avanzato. Di quelli votati dai tifosi, ha maggiori possibilità di trasferirsi nella società bianconera Marko Arnautovic, valutato circa 10 milioni di euro dal Bologna. Come dicevamo ad inizio articolo, oltre ad un vice Vlahovic potrebbero arrivare anche un supporto al titolare bianconero ed un giocatore di fascia. I preferiti sono Giacomo Raspadori, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, e Angel Di Maria, che arriverebbe senza prezzo di cartellino. L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto di due stagioni.