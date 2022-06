La Juventus, in queste settimane, sta cercando di rinforzare il più possibile la squadra di Massimiliano Allegri. Al momento, il giocatore più vicino ai bianconeri è Paul Pogba. Per il resto ci sono in piedi diverse ipotesi ma nulla di concreto. Uno dei nomi che, in questi giorni, è stato accostato alla Juventus è quello di Fabian Ruiz. Del futuro dello spagnolo ne ha parlato anche Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione "Gonfia la rete": "Qualcuno mi sussurra che Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juventus". Il giornalista ha poi sottolineato che i bianconeri per lo spagnolo potrebbero offrire soldi e un giocatore.

La Juventus pensa ad altri centrocampisti

La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per definire gli ultimi aspetti del ritorno a Torino di Paul Pogba. Il francese è ad un passo dai bianconeri visto che mancherebbe solo la risoluzione, da parte del calciatore, di alcuni aspetti burocratici. Dopodiché ai primi di luglio arriverà l'annucio del Pogback. Ma la Juventus potrebbe decidere di inserire in rosa anche altri centrocampisti. Infatti, Arthur è in uscita e probabilmente si proverà a rimpiazzarlo. La Juventus, però, valuterà eventuali opportunità e una di queste potrebbe essere Fabian Ruiz. I bianconeri, come ha rivelato Raffaele Auriemma potrebbero fare un'offerta al Napoli per lo spagnolo: "La Vecchia Signora non darebbe solo soldi, ma anche un calciatore".

Il giornalista, però, ha sottolineato che non sa chi sia la contropartita che può inserire la Juventus: "Al momento, tuttavia, non sappiamo ancora l'identità di questo giocatore". Adesso non resta che attendere di capire se questa pista si scalderà oppure no.

La Juventus deve risolvere la questione Morata

Oltre a lavorare per rinforzare il centrocampo la Juventus è all'opera anche per risolvere la questione Alvaro Morata.

Oggi 15 giugno, per i bianconeri scade l'opzione di acquisto dello spagnolo a 35 milioni. Ma la Juventus non sembra intenzionata a mollare del tutto lo spagnolo. Infatti, i bianconeri continueranno a trattare con l'Atletico Madrid per tenere Morata anche perché la volontà del giocatore è quella di restare a Torino. Le ipotesi al vaglio sarebbero due: la prima porterebbe ad un nuovo prestito mentre la secondo prevederebbe un acquisto a titolo definitivo del bomber spagnolo ma chiaramente a cifre inferiori.

Sarebbe, invece, sa scartare la possibilità di uno scambio tra la Juventus e l'Atletico Madrid tra Alvaro Morata e Moise Kean. In ogni caso si attendono novità anche perché i bianconeri vorrebbero tenere lo spagnolo ma in caso di fumata nera bisognerà trovare una valida alternativa.