L'Inter si sta muovendo molto sul mercato in entrata ma è probabile che anche in uscita qualcosa venga fatto. La cessione di un big non è da escludere e negli ultimi giorni il nome in auge è quello di Milan Skriniar, su cui ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint Germain, che da tempo si sta muovendo per cercare di convincere i nerazzurri a privarsene. Non sarà semplice e il chiaro segnale è dato dal fatto che è stata già rifiutata una proposta da 50 milioni di euro, offerta importante tenendo conto del fatto che il giocatore sia in scadenza a giugno 2023, l'anno prossimo.

I francesi non si arrendano e preparano un rilancio.

Un altro nome che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è quello di Fabian Ruiz. Anche lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e proprio per questo il Napoli è pronto a discutere della sua partenza. Su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, in cerca di rinforzi per alzare il livello in mezzo al campo.

Il Psg insiste per Skriniar

Il big dell'Inter finito al centro dei rumors di mercato è Milan Skriniar. Il centrale slovacco piace molto al Paris Saint Germain, che da qualche giorno ha avviato i contatti con la società nerazzurra per cercare di portarlo in Francia. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023, Ausilio e Marotta non sembrano disposti a concedere sconti e hanno già rifiutato la prima offerta da 50 milioni di euro.

Una posizione di forza data anche dal fatto che, in caso di mancata cessione, il classe 1995 è pronto a prolungare il proprio contratto fino a giugno 2026 a quasi 5 milioni di euro a stagione.

Il club parigino starebbe preparando un nuovo rilancio per cercare di arrivare alla fumata bianca. L'Inter avrebbe messo le cose in chiaro, sottolineando come per sedersi al tavolo delle trattative si parte da una valutazione da 80 milioni di euro.

Una cifra che, però, il Psg vorrebbe raggiungere al massimo inserendo nell'affare una contropartita tecnica. Il nome messo sul piatto sarebbe quello di Kehrer, oltre ad un conguaglio di 55 milioni di euro. Difficile, però, che l'Inter possa accettare, visto che per la difesa la strategia è abbastanza chiara: se esce Skriniar arriverà sicuramente Bremer e, probabilmente, Milenkovic.

Occhio alla pista Paredes, anche se, comunque, il conguaglio dovrà essere sempre superiore ai 60 milioni di euro.

Juventus su Fabian Ruiz

Un altro nome molto chiacchierato sul mercato è quello di Fabian Ruiz. Anche lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023, con il Napoli, ma in questo caso non ci sono trattative imbastite per il rinnovo. Proprio per questo la cessione è molto probabile. Si è parlato dell'interesse dell'Atletico Madrid, ma negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto la Juventus, in cerca di rinforzi di spessore in mezzo al campo. I partenopei, comunque, partono da una valutazione di 40 milioni di euro. Cifra che i bianconeri potrebbero abbattere inserendo nell'affare uno tra Demiral e Moise Kean, più un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro.