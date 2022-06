Puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, per rimanere in cima al calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare la rosa ed essere ancora più competitivi.

Nonostante l'imminente arrivo di Origi, il Diavolo sta lavorando per puntellare l'attacco a disposizione di Pioli. Se Charles De Ketelaere resta l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo, la dirigenza rossonera sta monitorando anche altri profili, in caso di mancato accordo con il Brugges per il gioiello belga.

Tra i nomi presi in considerazione da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello del Gallo Andrea Belotti, già accostato nelle precedenti sessioni di Calciomercato al Diavolo. Il numero nove italiano, pronto a lasciare il Torino dopo il mancato rinnovo contrattuale, arriverebbe a costo zero e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per l'attacco rossonero. Sul Gallo, ci sarebbe però l'interesse anche della Fiorentina in caso di cessione di Piatek, e di qualche club di Premier League.

Milan, vicino il riscatto di Messias

Oltre ad acquisti importanti, il Milan sta lavorando sul fronte riscatti.

Dopo quello di Alessandro Florenzi, che verrà riscattato dalla Roma per una cifra attorno ai 2 milioni di euro, la dirigenza rossonera sta lavorando anche per quello di Junior Messias, che ha contribuito alla vittoria del Tricolore, diventando una buona alternativa sulla trequarti.

Nonostante il probabile arrivo di un esterno di spessore, il Milan avrebbe deciso di confermare il confermare il brasiliano, trattando il riscatto con il Crotone. Il Diavolo vorrebbe chiudere la trattativa, abbassando un po le pretese del club calabrese ed offrire una cifra attorno ai 4 milioni di euro.

Milan, continua il pressing su Botman

Per puntellare la difesa a disposizione di Stefano Pioli, il Milan continua il pressing di Sven Botman, che dalla scorsa sessione di calciomercato è l'obiettivo numero uno.

I rossoneri devono però far fronte al forte interesse del Newcastle, che stando alle ultime notizie avrebbe offerto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per convincere il Lille.

Il giocatore non sarebbe convinto della destinazione, e vorrebbe giocare in Champions League per potersi confermare ad alti livelli.

Il Milan resta quindi in vantaggio sui Magpies, complice anche la doppia trattativa con il club francese per Botman e Renato Sanches, sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.

In caso di mancato arrivo del centrale olandese, il Diavolo potrebbe virare su Gleison Bremer, centrale del Torino ed ambito da mezza Serie A e diversi top club europei.