Nelle ultime settimane, si è parlato moltissimo dei negoziati tra la Juventus e Angel Di Maria. Ma le cose ultimamente si sarebbero raffreddate un po' e soprattutto trapelerebbe un certo pessimismo. El Fideo vorrebbe un solo anno di contratto mentre la Juventus ne offrirebbe due anche per poter usufruire dei benefici fiscali del decreto crescita. I bianconeri, però, avrebbero perso la pazienza e nelle prossime ore, vorrebbero una risposta definitiva da Angel Di Maria o sì o no. Dunque, la Juventus avrebbe dato un ultimatum al giocatore che adesso è deve decidere se accettare o no la proposta di Cherubini e Arrivabene.

Inoltre, nelle ultime ore, si sarebbe parlato anche di un interesse del Barcellona per El Fideo ma il club blaugrana avrebbe mollato Di Maria per questioni di età.

La proposta della Juventus

La Juventus ad Angel Di Maria avrebbe proposto 5 milioni più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a circa 7 milioni. Questa sarebbe la cifra massima che i bianconeri sarebbero disposti a garantire ad un giocatore di 34 anni. Inoltre, la Juventus avrebbe anche accettato di garantire un solo anno a Di Maria. Dunque, i bianconeri avrebbero fatto tutte le mosse necessarie per venire incontro alle richieste dell'entourage del Fideo. Adesso la palla passa al giocatore che deve decidere cosa fare nel suo futuro.

Nel frattempo, la Juventus non sta di certo con le mani in mano e valuta piste alternative. I nomi al vaglio sarebbero tre Berardi, Kostic e Mudrik. Questi tre giocatori sarebbero finiti nel mirino di Federico Cherubini che li tiene d'occhio in previsione di una fumata nera per Di Maria.

Intanto resta viva la pista Morata

Il legame tra la Juventus e Alvaro Morata sembra essere sempre più solido.

Infatti, la società avrebbe deciso si non riscattarlo per 35 milioni di euro, ma non sarebbe disposta a mollare lo spagnolo. Per questo motivo, la Juventus è in contatto con l'Atletico Madrid proprio per cercare una soluzione che accontenti tutti. Infatti, i colchoneros non vogliono tenere Morata, il giocatore, dal canto suo, vorrebbe restare a Torino e la Juventus vorrebbe tenerlo.

Dunque, per tutti questi fatto si sta cercando una nuova soluzione e le ipotesi sono tre. La prima opzione porta ad uno scambio tra Alvaro Morata e Moise Kean. In seconda battuta la Juventus potrebbe provare ad abbassare il prezzo del riscatto dello spagnolo. Mentre la terza opzione prevederebbe un nuovo prestito. Queste sono tre ipotesi su cui i due club stanno lavorando e la speranza di tutti sarebbe quella di trovare un accordo anche perché ci sono le volontà della Juventus e dello stesso Morata che coincidono e questo è senz'altro un ottimo punto di partenza.