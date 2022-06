La dirigenza rossonera sta valutando tutte le piste aperte di mercato, con alcune trattative che potrebbero subire una forte accelerata nelle prossime ore. Il Diavolo ha intenzione di effettuare un grande colpo in attacco ed acquistare una punta di livello da affiancare a Ibra e Giroud.

Un altro colpo di livello sarà effettuato sulla trequarti, con il centrocampista offensivo del Sassuolo Hamed Traorè che è in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri, anche se per lui difficilmente arriverà un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.

Il Milan alla ricerca della punta

I dirigenti rossoneri sono alla ricerca del profilo giusto da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione: un profilo che dovrà garantire almeno 20 reti in campionato e che sembra essere stato individuato in uno tra Werner o Icardi. L’attaccante tedesco di proprietà del Chelsea non lascerà Londra se non per un’offerta intorno ai 40 milioni di euro, che il club rossonero potrebbe mettere sul piatto nelle prossime settimane. Con 11 reti in tutte le competizioni, la stagione di Timo Werner è passata quasi inosservata, tra alti e bassi ed una forte concorrenza nel reparto avanzato del Chelsea. Il Milan, dunque, potrebbe spingere su questi fattori per convincere giocatore e dirigenza ad accettare un futuro lontano da Londra con destinazione Serie A.

Per Mauro Icardi, invece, sarebbe un grande ritorno in Italia, dopo aver vestito da ultimo la maglia dell’Inter. La stagione trascorsa è stata abbastanza disastrosa, con appena 4 reti realizzate in Ligue 1: dopo un’annata così, dunque, il primo obiettivo dell’attaccante italo argentino sarà quello di riscattarsi immediatamente, considerando anche la non più giovanissima età, che non gli permetterà di avere grandi nuove occasioni in futuro.

Nelle prossime ore, con ogni probabilità, la dirigenza rossonera potrebbe effettuare una scelta tra Werner e Icardi e affondare il colpo piazzando un’offerta che si spera risulti vincente.

Milan e Sassuolo ancora al tavolo delle trattative

Ormai è chiaro che la dirigenza rossonera, sotto l’impulso del tecnico Pioli, ha intenzione di rafforzare più di ogni altra cosa il reparto offensivo: sulla trequarti, infatti, nelle prossime ore potrebbe essere avviata una trattativa per portare il centrocampista offensivo del Sassuolo Hamed Traorè a Milanello nella prossima stagione.

Il giocatore ivoriano ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con la maglia neroverde e il Milan potrebbe arrivare ad offrire una cifra intorno ai 25 milioni di euro, anche se il Sassuolo potrebbe ritenere tale cifra troppo bassa. La cosa certa, però, è che la dirigenza rossonera in queste settimane si muoverà su più fronti per garantire a Pioli una rosa competitiva per disputare al meglio la stagione 22/23.