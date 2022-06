La Juventus potrebbe definire a breve gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale per gli acquisti di due dei giocatori che potrebbero garantire qualità a centrocampo e settore avanzato ed esperienza ad una rosa che ha tanti giovani. I rinforzi potrebbero proseguire, con almeno altri cinque acquisti fra difesa, centrocampo e settore avanzato. Sopratutto nel settore avanzato oltre a Di Maria potrebbero arrivare un altro giocatore di fascia una seconda punta ed un'alternativa a Vlahovic: oltre a Morata, che ritornerà all'Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus, anche Kean potrebbe lasciare Torino.

A questi bisogna aggiungere Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto a fine giugno e da luglio può trasferirsi senza prezzo di cartellino in un'altra società. Proprio l'argentino è stato avvicinato molto all'Inter nelle ultime settimane anche se in questo momento la società milanese ha altre esigenze. Dovrà alleggerire prima il settore avanzato e solo dopo potrebbe ingaggiare Dybala, anche perché il primo rinforzo per il settore avanzato sarà Romelu Lukaku. Come scrive la stampa spagnola l'argentino si sarebbe pentito di aver lasciato la Juventus e non aver accettato l'offerta della società bianconera che gli è stata presentata diversi mesi fa. Sempre dalla Spagna però confermano come il futuro professionale di Dybala sarà all'Inter.

Il giocatore Dybala si sarebbe pentito di non aver lasciato la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Paulo Dybala si sarebbe pentito di aver lasciato la Juventus e non aver accettato l'offerta di prolungamento di contratto che la società bianconera gli ha presentato nel 2021. Fu il presidente della Juventus Andrea Agnelli a dichiarare in un evento a fine 2021 di aver presentato un'offerta al giocatore con un ingaggio adeguato alla sua importanza nella Juventus.

Come è noto il giocatore decise di posticipare un'eventuale possibile intesa contrattuale con la società bianconera, che poi non è arrivata. Paulo Dybala dovrebbe trasferirsi all'Inter, anche se la società milanese in questo momento ha altre esigenze. Inoltre c'è molta abbondanza nel settore avanzato, soprattutto dopo l'arrivo di Romelu Lukaku.

Il mercato della Juventus

La Juventus sostituirà Dybala con Angel Di Maria. Sarebbe vicino anche l'acquisto di Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, la società bianconera però vorrebbe spendere circa 12 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juve per un contratto fino a giugno 2025 da circa 3 milioni di euro netti a stagione.