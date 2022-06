Il 21 marzo scorso, la Juventus faceva sapere che non avrebbe rinnovato il contratto di Paulo Dybala. Il club bianconero aveva altri progetti per il futuro e la Joya non rientrava in questi piani. Nei mesi successivi, Dybala ha giocato da separato in casa e lo scorso 16 maggio ha salutato il popolo bianconero tra le lacrime. Ma dopo quel saluto così straziante, Paulo Dybala ha iniziato a guardarsi intorno e il suo entourage avrebbe cominciato a trattare con l'Inter. Il club nerazzurro sarebbe la destinazione più probabile per la Joya. Il Mundo Deportivo, però, ha svelato un retroscena interessante che arriva dall'Argentina, secondo il quale Paulo Dybala si sarebbe già pentito di aver lasciato la Juventus.

L'ex numero 10 juventino sarebbe rammaricato di non aver trovato un accordo in extremis con la Vecchia Signora. Se l'argentino sembra non aver del tutto voltato pagina non si può dire lo stesso del club bianconero. Infatti, la Juventus ha già tolto dal suo Store ufficiale il numero 10 di Paulo Dybala. Dunque, la Joya per la Vecchia Signora rappresenta già il passato.

Dybala-Juventus, un addio sofferto

Paulo Dybala, in queste settimane, è in vacanza a Miami ed è in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. L'impressione per gli operatori di mercato è che vestirà la maglia dell'Inter. Questo non ha fatto piacere ai tifosi della Juventus che vivono i passaggi dei loro giocatori in nerazzurro come un vero e proprio affronto.

Inoltre, il retroscena svelato in Argentina e ripotato dal Mundo Deportivo, ha spinto i sostenitori bianconeri a lanciare un hashtag che sta spopolando in queste ore ovvero Dybalengo. Questo termine è la crasi tra le parole Dybala e balengo. Quest'ultimo vocabolo è tipicamente piemontese e significa stupido, sciocco, ma di fatto ha un'accezione più affettuosa quasi amorevole.

L'hashtag lanciato da tifosi della Juventus è nato dopo la rivelazione fatta da Massimo Brambati. Il procuratore ha svelato un retroscena a TMW Radio: "A ottobre la dirigenza bianconera aveva offerto un rinnovo sui 7,5-8 più bonus, ma il procuratore decise di andare a bussare all’Inter". Dopodiché Brambati ha confidato che la Juventus sarebbe venuta a conoscenza del fatto e non l'avrebbe presa bene: "La Juve è venuta a saperlo e, per questo, gli ha chiuso le porte".

La Juventus guarda avanti

Adesso, però, per la Juventus è già tempo di guardare al futuro e la società sta cercando nuovi attaccanti da affiancare a Dusan Vlahovic. Infatti, i bianconeri stanno cercando degli esterni d'attacco e non hanno interesse nel trovare un vero e proprio sostituto di Paulo Dybala. Il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri resta Angel Di Maria, ma El Fideo non ha ancora dato una risposta definitiva ai bianconeri.