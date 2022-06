In questi giorni l'Inter è attiva anche sul mercato in uscita. Il giovane attaccante Sebastiano Esposito dovrebbe vestire la maglia dell’Anderlecht la prossima stagione. Le visite mediche sono attese nella giornata di domani, poi si passerà alle firme. Intanto per Lorenzo Pirola il Monza aveva chiesto uno sconto sulla cifra stabilita per il riscatto, ma sul giocatore sarebbe forte l’interesse della Salernitana. L’Inter avrebbe risposto al club di Danilo Iervolino fissando il prezzo del cartellino a 8 milioni.

Dal Basilea all’Anderlecht: continua l’esperienza all’estero per Esposito

Sebastiano Esposito (19 anni) ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Basilea, piazzatosi al secondo posto nel campionato elvetico dietro allo Zurigo. Per il giovane attaccante è stata una buona annata, impreziosita da 34 presenze, 7 goal e 9 assist. Durante questa esperienza è stato impiegato in tutte le posizioni d’attacco: 12 presenze come seconda punta; 6 da trequartista; 3 da centravanti e 4 come attaccante esterno. Evidentemente queste caratteristiche sono state apprezzate dall’Anderlecht, che sarebbe pronto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione. La cifra non deve ingannare, infatti Marotta avrebbe previsto un diritto di controriscatto per la stessa somma.

Questa mossa sarebbe orientata a non costringere il giocatore a una girandola di prestiti ed esercitare la recompra solo nel caso in cui dovesse attestarsi a certi livelli.

Nel campionato 2019/2020 Antonio Conte impiegò Esposito per sette volte in Serie A. In quella stagione, Sebastiano provò anche l’emozione della prima rete nella massima serie.

Fu Lukaku a regalare questa gioia all’allora diciasettenne, concedendogli di tirare un rigore al suo posto. Per il classe 2002 venne poi deciso il prestito in Svizzera per non limitarne la crescita e, a conti fatti, al netto di alcune intemperanze più che legittime per la sua età, si è trattata di una buona occasione per maturare sul piano della continuità e del gioco.

Esposito ha tutte le caratteristiche per affermarsi come un attaccante moderno e versatile; la nuova avventura belga rappresenterà un’altra importante chance per giocare con continuità e, magari, fare il suo ritorno all’Inter da giocatore compiuto.

Per Pirola ci sono Monza e Salernitana

Lorenzo Pirola (20 anni) ha concluso l’ultimo campionato agli ordini di Mister Stroppa che, pur avendolo perso per lunghi periodi a causa di svariati problemi fisici, gli ha sempre dato fiducia, collocandolo tra i titolari quando è stato disponibile. Per il ragazzo di Carate Brianza, l’ultima parte della stagione è stata in crescendo e ha disputato i play-off ad alti livelli. Dopo la promozione in Serie A, il Monza avrebbe intenzione di trattenerlo a titolo definitivo, ma i 7 milioni per il riscatto sono considerati troppi.

Galliani, che dall'Inter gradirebbe anche Stefano Sensi in prestito, sta infatti lavorando da tempo per una riduzione sul diritto di riscatto, che vorrebbe intorno ai 4 milioni.

Per la corsa al centrale mancino si sarebbe aggiunta la Salernitana, che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. La risposta dei dirigenti nerazzurri è stata di 8 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino, una cifra superiore rispetto al diritto di riscatto esercitabile dal Monza. La strategia dei meneghini sembra chiara: Marotta non ha infatti intenzione di svendere il gioiellino dell’Under 21 e al contempo lancia un messaggio chiaro ai brianzoli, costringendoli a venire allo scoperto con un’offerta che rispetti gli accordi presi a inizio prestito.

I granata proporrebbero un prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Qualora si verificassero le condizioni per l'acquisto, per il difensore sarebbe pronto un contratto quadriennale a cifre ancora da definire. Insomma, se il Monza non rilancerà l’offerta alle cifre chieste dai nerazzurri, Pirola potrebbe aggregarsi alla rosa di Davide Nicola e disputare la sua prima stagione fuori dalla Lombardia.