La Juventus ha disputato una stagione 2021-2022 deludente. L'arrivo di Allegri sembrava potesse aiutare la squadra a crescere nel gioco e nei risultati. L'allenatore toscano però non è riuscito a incidere, complice anche una rosa che non è sembrata pronta a competere per vincere campionato italiano e Champions League.

Il ritorno di Allegri è stata una scelta del presidente Andrea Agnelli, finito di recente nel mirino delle critiche dei tifosi bianconeri. Anche alcuni addetti ai lavori hanno espresso delle riserve nei confronti dell'attuale numero uno del club torinese.

Fra questi vi è Massimo Franchi.

Il giornalista di Tuttosport, intervenuto a Cmit Tv (format gestito da Calciomercato.it) ha affermato che un eventuale addio di Agnelli alla Juventus sarebbe una bella notizia per i supporter bianconeri. Inoltre ha aggiunto che vedrebbe bene come nuovo presidente della Vecchia Signora Alessandro Nasi, anche lui membro della famiglia Agnelli.

Massimo Franchi spera che Agnelli vada via dalla Juventus

"Agnelli quanto prima se ne andrà, tanto sarà solo una liberazione per centinaia di migliaia di tifosi". Queste le dichiarazioni di Massimo Franchi, il quale ha aggiunto: "Però ha il cognome Agnelli, ma ce ne sono altri di Agnelli, magari con altri cognomi, tipo Alessandro Nasi.

A me piacerebbe vederlo presidente della Juventus".

Il giornalista non ha risparmiato critiche a Dybala, riferite soprattutto al rendimento che ha avuto alla Juventus, al di sotto delle aspettative. Innanzitutto ha chiarito che augura il meglio all'attaccante argentino anche in caso di trasferimento all'Inter. Tuttavia Franchi ci ha tenuto a ricordare come, in sette anni a Torino, La Joya abbia deluso con le sue prestazioni.

A proposito di Dybala, sembra che le trattative con l'Inter siano giunte ad una fase di stallo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe esserci un tentativo del Milan di effettuare un sorpasso nei confronti dei cugini nerazzurri.

Il mercato della Juventus: si attende l'annuncio di Pogba

La proprietà Exor, guidata da John Elkann, ha ribadito più volte la fiducia nei confronti di Andrea Agnelli.

Questi, dunque, continuerà ad essere il presidente della Juventus. Ovviamente il suo futuro dipenderà dai risultati che la squadra riuscirà ad ottenere nelle prossime stagioni.

Intanto si attendono rinforzi importanti sul mercato. Il primo dovrebbe essere Paul Pogba. Il club dovrebbe poi mettere a segno altri acquisti soprattutto a centrocampo e in attacco.

In attesa di conoscere la decisione di Angel Di Maria, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di Filip Kostic, ma anche di un vice-Vlahovic. Intanto circola una suggestione di mercato che parla di un Paris Saint-Germain che sarebbe disposto a liberarsi di Neymar anche in prestito con diritto di riscatto. I parigini sarebbero pronti a coprire parte dell'ingaggio dell'attaccante brasiliano. Voci che, al momento, non hanno ancora trovato conferma.