La Juventus, in questa sessione di mercato, necessita di alcuni innesti in attacco. Mister Massimiliano Allegri vorrebbe diversi esterni perché vorrebbe principalmente giocare con il modulo 4-3-3. Per questo motivo, la Juve sarebbe sulle tracce di profili come Angel Di Maria, Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. Per quest'ultimo la Juventus avrebbe fatto una prima offerta alla Roma da 25 milioni di euro, più l'inserimento del cartellino di uno fra Arthur e Weston McKennie. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del club giallorosso.

Mourinho gradirebbe Arthur e McKennie

La Juventus per poter arrivare a Nicolò Zaniolo vorrebbe inserire una contropartita tecnica. I nomi scelti da proporre alla Roma sono Arthur e Weston McKennie. Adesso la scelta spetterebbe al club giallorosso, io quale dovrebbe indicare il giocatore che preferisce tra il brasiliano e l'americano. Entrambi i calciatori sarebbero graditi da José Mourinho. La Juventus ha proposto uno tra Arthur e McKennie perché entrambi non sarebbero incedibili.

In particolare il brasiliano è nella lista dei partenti e quasi certamente lascerà Torino. Dunque se Arthur non andrà alla Roma, molto probabilmente la Juventus comunque gli cercherà un'altra squadra. Mentre per Weston McKennie il discorso è diverso: se arriverà un'offerta irrinunciabile potrebbe partire, ma in caso non dovessero farsi avanti delle pretendenti potrebbe restare.

La Juventus avrebbe scelto McKennie e Arthur come possibili contropartite per Zaniolo per provare ad abbassare la cifra da sborsare cash.

Adesso resta da capire che cosa sceglierà di fare la Roma, anche perché - secondo quanto trapela da tempo - il club capitolino vorrebbe circa 60 milioni per vedere il giocatore classe '99, perciò non è da escludere che a livello di cash i giallorossi chiedano qualcosa in più.

La Juventus segue Zaniolo da diverso tempo

La Juventus è sulle tracce di Nicolò Zaniolo da diversi anni e questa potrebbe essere l'occasione giusta per i bianconeri per provare ad acquistarlo.

Il giocatore classe '99 va in scadenza con la Roma nel 2024 e per il momento le parti non avrebbero ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Anzi i giallorossi non sarebbero intenzionati a parlare del suo prolungamento fino a settembre: questo aspetto potrebbe quindi spingere eventuali pretendenti a farsi avanti per il suo acquisto nei prossimi mesi.