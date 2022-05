La Juventus è stata una delle principali delusioni della stagione. Il quarto posto in campionato non può bastare ad una società abituata a vincere competizioni. Pesano evidentemente le sconfitte nelle finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter ma anche l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Il più criticato anche dai sostenitori bianconeri è stato il tecnico Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare un gioco efficace alla sua squadra. Di certo mancano centrocampista in grado di dare qualità nell'impostazione di gioco, per questo si parla del possibile arrivo di Paul Pogba e di quello di Angel Di Maria.

A parlare dell'argomento è stato anche Paolo Bargiggia, che ha voluto criticare soprattutto la decisione del presidente Andrea Agnelli di affidarsi ad un tecnico come Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista sportivo non è con l'acquisto di giocatori di esperienza come i prima menzionati che la Juventus riuscirà a ritornare a lottare per vincere. Il problema principale è rappresentato dal gioco di Allegri, a tal riguardo secondo Bargiggia se il tecnico toscano non lavorerà su una nuova impostazione di gioco la situazione sportiva della Juventus non migliorerà nella stagione 2022-2023.

Bargiggia ha criticato Agnelli per la decisione di affidarsi ad Allegri

'È un fallimento tecnico e manageriale il cui primo responsabile è Andrea Agnelli che ha scelto come tecnico Allegri e adesso, forse, si vergogna a licenziarlo come aveva fatto invece in maniera disinvolta con i suoi due predecessori'.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento alla stagione disputata dalla Juventus. Secondo il giornalista sportivo il problema non sono i giocatori quanto il gioco del tecnico toscano. Bargiggia ha aggiunto: 'Il mercato sembra diventato una caccia alle figurine con i possibili acquisti di Pogba e Di Maria, doveva essere una rivoluzione giovane e sostenibile nei costi'.

Per il giornalista sportivo se Allegri non cambierà il gioco e metodo di lavoro alla Juventus la sensazione è che nessun nuovo acquisto dal mercato potrà far ritornare la società bianconera in lotta per vincere.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare Pogba e di Di Maria. Oltre al francese e all'argentino potrebbero arrivare un difensore centrale, un terzino sinistro, un altro centrocampista e altri due rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo la società bianconera potrebbe acquistare Giacomo Raspadori del Sassuolo, che la società emiliana potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro.