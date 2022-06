In questi giorni, la Juventus sarebbe al lavoro per cercare un nuovo esterno d'attacco. I nomi al vaglio sono parecchi si parte da Angel Di Maria, passando per Domenico Berardi e Filip Kostic fino a Mudryk dello Schalke 04. Proprio il giocatore serbo, però, è protagonista di un video che sta facendo il giro del web. Infatti, Kostic, nelle immagini che circolano sui social, si sta facendo tagliare i capelli e il suo barbiere gli chiede: "Quale sarà la tua prossima squadra?". Lui ovviamente non risponde, ma a dare la risposta ci pensa un suo compagno di nazionale che dice: "Juventus".

Kostic dopo aver sentito il nome dei bianconeri sorride senza proferire parola.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus, in questa estate, compirà una vera e propria rivoluzione nella sua rosa. I bianconeri dovranno sostituire Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Ma probabilmente ci saranno anche altre partenze al netto degli arrivi. Per rendere la squadra di Massimiliano Allegri si cercano rinforzi in tutti i reparti. Ma in questi giorni la dirigenza si starebbe concentrando soprattutto su un centrocampista e un esterno d'attacco. Tra i tanti nomi al vaglio come esterno offensivo c'è anche quello di Filip Kostic. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte piace ai bianconeri che presto potrebbero farsi avanti per averlo.

Il prezzo di Kostic sarebbe di circa 20 milioni. Il club tedesco avrebbe anche proposto un rinnovo di contratto a Kostic con ingaggio che passerebbe da 2,5 a 4,5 milioni. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se il video che circola nel web è stato solo uno scherzo fatto tra compagni di squadra o se è stato un vero e proprio spoiler di mercato.

Morata vorrebbe restare alla Juventus

La Juventus, in queste settimane, non si sta occupando solo della questione legata all'esterno d'attacco ma si sta occupando anche del futuro di Alvaro Morata. Infatti, la società bianconera vorrebbe tenere lo spagnolo e lo stesso giocatore vorrebbe restare a Torino. Per questo motivo, la Juventus ne starebbe parlando con l'Atletico Madrid.

I bianconeri non riscatteranno Morata per 35 milioni ma l'obiettivo sarebbe quello di rinegoziare l'accordo. Infatti, la Juventus potrebbe chiedere un nuovo prestito versando la stessa quota versata nei due anni precedenti ovvero 10 milioni con un riscatto sempre di 10 milioni. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. In ogni caso Alvaro Morata starebbe spingendo proprio per poter restare alla Juventus la sua volontà è quella di continuare la sua avventura a Torino dove si sente a casa e dove ha la fiducia di Massimiliano Allegri.