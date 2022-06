La Juventus è attesa da settimane importanti, non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche sul piano delle cessioni. La società bianconera cercherà di monetizzare da diversi giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero.

Fra questi ci sarebbe anche Rolando Mandragora, appena rientrato dal prestito al Torino. Secondo alcuni rumors ora il centrocampista sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina per circa 12 milioni di euro. Il classe 1997 non è stato riscattato dal Torino, che ha offerto circa 8 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus.

La società bianconera non ha accettato l'offerta, ritenendola troppo bassa, e quindi ora la Fiorentina starebbe lavorando per il suo acquisto.

Il centrocampista Mandragora sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina per 12 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Rolando Mandragora sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 dovrebbe essere acquistato per circa 12 milioni di euro. Nella stagione 2021-2022, con la maglia del Torino, Mandragora ha disputato 21 match nel campionato italiano fornendo due assist. A questi bisogna aggiungere anche due presenze e un gol in Coppa Italia.

L'ex Nazionale Under 21 piacerebbe molto a Vincenzo Italiano e nella stagione 2022-2023 potrebbe essere lui il centrocampista schierato davanti alla difesa della Fiorentina.

Come detto, in questa sessione estiva di trasferimenti, per la Juve sarà importante monetizzare dalle cessioni, anche perché gli investimenti a centrocampo potrebbero essere almeno due.

Oltre a Pogba, infatti, potrebbe arrivare un giocatore di qualità bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Negli ultimi giorni si parla di un interesse per Leandro Paredes, l'argentino potrebbe arrivare in uno scambio di mercato che porterebbe Moise Kean al Paris Saint Germain. Piacerebbe ai bianconeri anche Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Oltre ad Angel Di Maria, piace per la fascia anche Filip Kostic, che viene valutato circa 20 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe ingaggiare anche un centravanti come vice-Vlahovic, in tal senso circolano i nomi di Muriel e di Dzeko.