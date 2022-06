La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato portoghese. La società bianconera nel 2016 acquistò Alex Sandro dal Porto, che era in scadenza di contratto e venne pagato circa 20 milioni di euro. Un investimento che si è rivelato importante, soprattutto nelle prime stagioni in bianconero del brasiliano. Nelle ultime due, il terzino ha avuto delle prestazioni non ideali, non è un caso che Allegri, nella stagione appena finita, gli abbia preferito in diversi match Luca Pellegrini. Proprio Alex Sandro potrebbe lasciare la società bianconera nel Calciomercato estivo per essere sostituito da un altro giocatore proveniente dal campionato portoghese.

La Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo. Dal 2016 nella società portoghese, il giocatore sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Barcellona ma anche della Juventus, che cerca un giocatore di qualità ed esperienza internazionale. Grimaldo sarebbe l'ideale, anche considerando il fatto che in questa stagione ha dato un contributo importante al cammino europeo del Benfica in Champions League. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma con un'offerta minore, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società portoghese.

Si lavora al post Alex Sandro: piace Grimaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato come sostituto di Alex Sandro lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo. In scadenza di contratto a giugno 2023, ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro che potrebbe diminuire considerando l'intesa contrattuale con la società portoghese in scadenza fra un anno.

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, lo spagnolo si è affermato nelle ultime sei stagioni al Benfica diventando uno dei migliori terzini sinistri del campionato portoghese. Proprio la società catalana starebbe valutando la possibilità di riportarlo in Spagna per il post Jordi Alba. Di conseguenza la Juventus potrebbe avere una concorrente in più per il giocatore.

La società bianconera, però, valuta altri giocatori per la fascia sinistra difensiva. Piace anche Destiny Udogie dell'Udinese, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta cercando rinforzi per la fascia sinistra difensiva. Oltre a Grimaldo e Udogie, sta valutando anche Reguillon, terzino del Tottenham che con l'arrivo di Perisic nella società inglese potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera.