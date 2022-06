L'ultima stagione della Juventus non è stata soddisfacente per Massimiliano Allegri. I bianconeri sono partiti male, salvo poi riprendersi da dicembre fino a marzo. La squadra, però, non è mai stata realmente in lotta per lo scudetto e questo per Massimiliano Allegri non può essere accettabile. Per questo motivo stando a quanto rivela Tuttosport, il tecnico livornese vuole una partenza positiva e importante nella stagione 2022/2023. Questo sarà il concetto che esprimerà ai suoi ragazzi il primo giorno di ritiro.

Partire male, infatti, rischia la compromissione del campionato già in autunno: tale errore non vuole essere ripetuto dalla Juventus e Massimiliano Allegri lavorerà proprio su questo aspetto.

La Juventus avrà tanti impegni

Per la Juventus, quella 2022/2023, sarà una stagione ricca di impegni e il calendario sarà davvero serrato. Infatti ci saranno i mondiali tra novembre e dicembre, per questo motivo per i club gran parte delle partite saranno condensate tra agosto e metà novembre.

Dunque la Juventus dovrà subito dare un segnale, dimostrando di aver imparato dagli errori commessi nella scorsa annata.

Certo l'inizio della passata Serie A per i bianconeri è stato difficile, anche perché ha pesato l'addio di Cristiano Ronaldo. In questa stagione, invece, si spera di avere la squadra già pronta per il via del campionato. Questo è uno degli obiettivi della società. Per questo consentirebbe a Massimiliano Allegri di sfruttare al meglio la preparazione estiva.

Il tecnico livornese potrà prima lavorare nel quartier generale della Continassa e poi ci saranno i vari test amichevoli in America. Queste tappe saranno fondamentali per la Juventus per incamerare i primi concetti di Allegri. L'allenatore, soprattutto nei primi giorni di ritiro, sarà molto chiaro e spiegherà qual è il suo intento: ovvero partire al meglio per essere in corsa su tutti i fronti in primavera.

Bonucci capitano

Massimiliano Allegri, in queste settimane, ha già preso importanti decisioni. Infatti, il tecnico livornese ha dovuto decidere chi sarà il prossimo capitano della Juventus: Allegri ha deciso di insignire Leonardo Bonucci che prenderà il posto di Giorgio Chiellini. Dunque molte responsabilità saranno sulle spalle del numero 19 juventino.

Inoltre Bonucci starebbe ragionando con la Juventus per il rinnovo del contratto. Il difensore viterbese ha ancora due anni di contratto, ma le parti potrebbero allungare il loro accordo, anche per spalmare l'ingaggio.