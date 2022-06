L'Inter starebbe programmando il mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver individuato i possibili profili in entrata che, per quanto riguarda l'attacco, corrispondo ai nomi di Romelu Lukaku del Chelsea e Paulo Dybala si pensa alle cessioni per fare cassa. In uscita ci sarebbero Joaquin Correa e Dzeko. Quest'ultimo piacerebbe alla Fiorentina. Dalla Francia potrebbe arrivare un difensore e si tratterebbe di Castello Lukeba del Lione. Il Milan, invece, dovrebbe trovarsi nelle condizioni di fronteggiare una possibile offerta che arriverebbe dal Liverpool per Sandro Tonali.

Inter: possible scambio tutto francese

La società presieduta dagli Zhang potrebbe mettere a segno uno scambio in Ligue 1 con il Lione che interesserebbe Castello Lukeba, forte difensore che potrebbe adattarsi nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, e Lucien Agoume. Il centrocampista, che ha giocato in prestito al Brest, potrebbe essere girato nuovamente in Francia perché fuori dal progetto tecnico dell'allenatore ex Lazio. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Inter: Dzeko, Sanchez e Correa potrebbero uscire

L'attacco dell'Inter potrebbe subire delle rivoluzioni durante questa finestra di mercato. In arrivo ci sarebbero Romelu Lukaku e Paulo Dybala che dovrebbero trovare spazio grazie alla cessione di Alexis Sanchez.

Il cileno piacerebbe in Spagna, soprattutto al Siviglia. Nelle ultime ore, però, i dirigenti nerazzurri potrebbero ascoltare le offerte che arriverebbero per Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il bosniaco sarebbe finito nel mirino della Fiorentina che avrebbe bisogno di un profilo esperto per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano. Non sarebbe un problema per i toscani ricoprire l'ingaggio di circa 5 milioni di euro che percepisce l'ex Roma.

Correa, invece, non avrebbe soddisfatto le aspettative anche a causa dei tanti problemi fisici. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e potrebbe interessare ad alcuni club della Liga.

Il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Tonali

Il Milan potrebbe finanziare il mercato grazie alla cessione di Sandro Tonali.

Sulle tracce dell'ex Brescia ci sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp che sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro. Tonali verrebbe visto come il nuovo Gerrard e sarebbe congeniale al 4-3-3 studiato dall'allenatore tedesco. I rossoneri, però, dopo aver perso Kessie non vorrebbero cedere un calciatore che è diventato un simbolo della squadra per l'ottima stagione che ha disputato. In entrata, Paolo Maldini starebbe chiudendo per il centrocampista del Lille, Renato Sanches.