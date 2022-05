Massimiliano Allegri è un allenatore che spacca l'opinione della tifoseria della Juventus. Da una parte ci sono i così detti 'Allegriani' che difendono il tecnico livornese, dall'altra parte invece ci sono alcuni sostenitori che criticano aspramente l'operato dell'allenatore. In difesa di Massimiliano Allegri è schierato Mario Sconcerti: "Trovo abbastanza scandaloso la ribellione dei tifosi juventini contro Allegri", ha detto il giornalista su Calciomercato.com. Sconcerti ha poi sottolineato che il tecnico livornese non ha nulla da dimostrare: "Non ha niente da dover dimostrare a un tifoso".

Sconcerti difende Allegri

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus, ma nonostante questo una parte della tifoseria non gli risparmia aspre critiche. Mario Sconcerti, il 26 maggio si è espresso in merito a questo argomento: "Allegri ha portato cinque scudetti poco tempo fa, non ha sbagliato mai una stagione". Per Sconcerti il ​​problema dei tifosi della Juventus è che vogliono vincere qualunque cosa e sono impazienti: "Non si può essere d'accordo soprattutto con la squadra e l'allenatore solo quando vince". Dunque, essere tifosi solo quando si vince è troppo facile, questo è il pensiero di Sconcerti che sostiene che in fin dei conti non vincere per due anni non è un peso così insopportabile: "Come se perdere due volte su undici fosse una ferita".

Allegri al lavoro con la società per fissare gli obiettivi di mercato

Una parte della tifoseria si accanisce su Massimiliano Allegri, la società sostiene il tecnico livornese al 100% credendo nella bontà del progetto. Per questo motivo l'allenatore e la dirigenza sono già al lavoro per rendere la squadra più forte. In particolare, le parti avrebbero concordato che la rosa per la stagione 2022/2023 deve essere un mix tra giovani e giocatori più esperti.

Infatti, i calciatori più esperti possono consentire alla squadra di tornare a vincere più in fretta e in più possono trasmettere maggiore esperienza ai vari Vlahovic, Chiesa, Locatelli e de Ligt. Dunque, in quest'ottica vanno visti i contatti con Angel Di Maria. L'argentino lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero e in più vorrebbe un contratto breve.

Questo ovviamente non costringerebbe la Juventus a legarsi con un contratto troppo vincolante. Perciò quella di Di Maria potrebbe essere una buona soluzione visto che per lui non si dovrà pagare il costo del cartellino per portarlo a Torino. Adesso le parti dovranno trovare un accordo dal punto di vista economico: la Juventus potrebbe offrire a Di Maria circa 7 milioni di euro a stagione.