La Juventus potrebbe monetizzare molto dai giocatori che hanno disputato la stagione 2021-2022 in prestito in altre società. È il caso di Rolando Mandragora, che non è stato riscattato dal Torino ma potrebbe finire alla Fiorentina nello scambio di mercato che porterebbe Milenkovic a Torino. Una buona somma potrebbe arrivare da Matteo Brunori, che ha giocato una stagione importante nel Palermo e potrebbe essere acquistato dal Cagliari per circa 5 milioni di euro. Altra cessione potrebbe riguardare Mohamed Ihattaren, centrocampista ingaggiato la scorsa estate dal Psv Eindhoven.

Arrivato a Torino, è stato ceduto in prestito alla Sampdoria. Il centrocampista ha avuto diverse problematiche di adattamento al calcio italiano ed è ritornato in Olanda. Alla fine si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Ajax a gennaio. La società olandese potrebbe decidere di acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. La Juventus non lo considera parte integrante del progetto sportivo bianconero nonostante le qualità evidenti del ventenne. Il difficile adattamento al calcio italiano ma anche il modo in cui ha lasciato la Sampdoria agevola la sua cessione all'Ajax.

Il centrocampista Ihattaren potrebbe trasferirsi a titolo definitivo all'Ajax

Il centrocampista olandese è stato acquisto dalla società bianconera lo scorso Calciomercato estivo senza mai giocare con la Juve. È stato ceduto in prestito alla Sampdoria ma non è riuscito mai ad adattarsi agli allenamenti e al calcio italiano. Al punto di lasciare l'Italia e ritornare in Olanda. Per alcune settimane non è stato facile rintracciarlo, è arrivato poi il trasferimento all'Ajax in prestito con diritto di riscatto a circa 2 milioni di euro.

Il centrocampista ha giocato nella seconda squadra dell'Ajax disputando 5 match segnando 4 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Un impatto importante che starebbe agevolando la conferma del giocatore nella società olandese. La Juventus sarebbe pronta a guadagnare circa 2 milioni idi euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe monetizzare anche dalle cessioni di giocatori della prima squadra. Potrebbe partire Adrien Rabiot, che potrebbe garantire circa 20 milioni di euro alla società bianconera. A questi potrebbero aggiungersi Arthur Melo, che piace all'Arsenal, e Aaron Ramsey. Dopo una stagione in prestito ai Glasgow Rangers il centrocampista gallese potrebbe rescindere la sua intesa contrattuale con la società bianconera, che gli potrebbe offrire circa 4 milioni di euro rispetto ai 9 milioni di euro lordi che sarebbero previsti dal contratto se dovesse rimanere fino a giugno.