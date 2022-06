L'Inter ha fissato un nuovo incontro con Dybala per discutere sul futuro del giocatore. L'argentino dovrà avere pazienza e abbassare le pretese soprattutto visto il probabile imminente arrivo di Romelu Lukaku. L'attacco nerazzurro, infatti, è in via di definizione e la situazione della "Joya" rimane in stand-by perché la squadra di Inzaghi avrebbe cinque attaccanti. Oltre al belga ci sarebbero Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Edin Dzeko e Alexis Sanchez, l'ad Marotta dovrà lavorare alla cessione di quest'ultimi due prima di portare l'ex Juve a Milano.

Sanchez in questi giorni dovrebbe avere un incontro per discutere sull'ultimo anno di contratto e avere una buonuscita. La società deve attendere che il cileno trovi una destinazione, che potrebbe essere Barcellona, Siviglia o Marsiglia, e un'offerta di ingaggio di suo gradimento.

Per Dzeko invece c'è l'ipotesi Juve: il club bianconero sta cercando un sostituto di Vlahovic e Allegri gradisce il bosniaco. Ciò rimane solo un'ipotesi e per il momento non è in corso una trattativa.

Secondo il Corriere dello Sport l'Inter non avrebbe mai puntato a chiudere per Dybala perché la priorità era il ritorno di Lukaku, la Joya infatti, non è stata messa in stand-by lunedì, ma molto prima. Secondo tale ricostruzione non sarebbe mai stato fatto uno sforzo per colmare la distanza tra domanda e offerta.

Sarebbero le richieste sulle commissioni e il bonus alla firma, più che lo stipendio, gli ostacoli della trattativa Inter-Dybala, gli stessi problemi che hanno portato alla definitiva chiusura con la Juventus. Nei prossimi giorni è comunque previsto un nuovo incontro tra l'entourage della Joya e la dirigenza neroazzurra in cui verrà spiegato al procuratore del calciatore che occorre abbassare le pretese e avere pazienza, altrimenti l'affare non verrà chiuso.

Il Milan monitora la situazione

Ieri la Joya ha postato su Instagram alcuni scatti che fanno trasparire serenità. L'Inter rimane la destinazione preferita, ma il possibile arrivo di Lukaku ha costretto l'attaccante argentino a una riflessione: o avrà certezze da Marotta o sarà costretto a cercare una nuova meta e al momento alla finestra ci sarebbe il Milan.

Il club rossonero non può permettersi l'ingaggio richiesto da Dybala, ma spera che con il tempo e la mancanza di alternative per lui, il calciatore e il suo staff abbassino le pretese. Se a luglio la situazione non dovesse essere cambiata, la società rossonera si farebbe avanti per provare a ingaggiare l'argentino. Sicuramente a Pioli uno come Dybala farebbe molto comodo, dopo sette anni alla Juve il calciatore cerca una squadra in grado di farlo tornare al top e il Milan potrebbe essere l'ambiente più appropriato.