La Juventus è al lavoro in queste settimane per il mercato. Diversi giornali sportivi raccontano soprattutto delle trattative di mercato che dovrebbe portare a Torino a parametro zero Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il francese mancherebbe solo l'annuncio, per quanto riguarda l'argentino molto dipenderà dalla volontà della sua famiglia anche perché l'intesa economica sarebbe stata trovata. La Juventus però lavora anche ad altre trattative di mercato, su tutte quella che dovrebbe agevolare l'approdo a Torino di Filip Kostic. Il centrocampista piace molto alla società bianconera perché può giocare in tutti i ruoli della fascia sinistra.

Può fare la punta di fascia nel 4-3-3 ma anche il trequartista nel 4-2-3-1 e il centrocampista in un 3-5-2. Un ruolo in cui ha giocato nella stagione 2021-2022 con l'Eintracht Francoforte, contribuendo alla vittoria dell'Europa League. Kostic ha il contratto in scadenza a giugno 2023, avrebbe già un'intesa con la società bianconera per un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Mancherebbe però quello con l'Eintracht Francoforte, la Juventus non vorrebbe spendere più di 12,5 milioni di euro, la società tedesca lo valuta circa 20 milioni di euro. L'intesa potrebbe essere raggiunta a circa 16 milioni di euro più bonus.

Possibile intesa a circa 16 milioni di euro per il trasferimento di Kostic alla Juventus

Ci sarebbe una distanza fra le parti, la società bianconera considerando il contratto in scadenza a giugno 2023 vorrebbe offrire circa 12,5 milioni di euro, la società tedesca valuta il giocatore circa 20 milioni di euro. L'intesa potrebbe essere raggiunta a circa 16 milioni di euro più bonus. Kostic sarebbe un rinforzo ideale perché garantisce gol e assist, un supporto al suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic.

La Juventus è al lavoro anche all'acquisto di centrocampisti, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. A tal riguardo il francese potrebbe trasferirsi al Chelsea, il brasiliano alla Roma, per il gallese potrebbe esserci una rescissione consensuale con indennizzo a suo favore. A proposito di rinforzi si attenderebbe solo l'annuncio dell'acquisto di Pogba, l'altro acquisto potrebbe essere quello di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.