La Juventus, questa estate, avrà nuovamente a che fare con la questione legata al futuro di Aaron Ramsey. Il gallese non resterà ai Glasgow Rangers e i bianconeri dovranno cercargli una nuova sistemazione. Infatti, l'ex Arsenal non ha fatto bene in Scozia e non verrà riscattato. Ramsey ha avuto alcuni problemi fisici e in più ha sbagliato il rigore decisivo nella finale di Europa League.

La Juventus dovrà risolvere il problema cercando una nuova squadra per il gallese. In attesa di trovare una nuova sistemazione è possibile che Ramsey possa passare alcuni mesi ai margini della rosa.

Ramsey non rientra nei piani

Aaron Ramsey, nella sua avventura alla Juventus, ha avuto molte difficoltà. Il giocatore è stato spesso fermo ai box e il suo apporto ai bianconeri è stato decisamente basso.

Per questo motivo, la Juventus ha deciso di cederlo in prestito a gennaio. Ma anche nella sua avventura ai Glasgow Rangers, il gallese non è riuscito a lasciare la sua impronta. Adesso, Ramsey tornerà alla Juventus ma quasi certamente sarà solo un passaggio, visto che il club proverà a venderlo. Il gallese andrà in scadenza nel 2023 con i bianconeri ma la separazione potrebbe arrivare con un anno di anticipo.

Szczesny tende la mano a Ramsey

A breve il gallese tornerà a Torino dopo il prestito in Scozia, ma la sensazione è che la Juventus voglia cercargli un nuovo club.

Delle qualità di Ramsey, nel frattempo, ha recentemente parlato Wojciech Szczesny: "Gli infortuni sono stato un grosso problema per Ramsey negli ultimi anni".

Il portiere polacco ha poi sottolineato che ogni decisione spetterà al gallese e ovviamente alla Juventus. Ma per Szczesny le qualità del centrocampista ex Arsenal non sarebbero in discussione: "Se riuscirà a rimettersi in forma sarà una grande aggiunta per la nostra squadra".

Secondo l'estremo difensore juventino Ramsey avrebbe le qualità anche per giocare con Paul Pogba. Il francese è l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare il centrocampo.

La sensazione, però, è che Pogba non avrà la possibilità di giocare con Ramsey poiché quest'ultimo non sembra una priorità per il club bianconero che spera di trovargli presto una nuova sistemazione.

Nel frattempo il gallese è impegnato in nazionale e durante le vacanze avrà modo di pensare al suo futuro, che difficilmente sarà a Torino. Nell'attesa di eventuali acquirenti non si escludono alcuni mesi ai margini del nuovo progetto di Massimiliano Allegri.