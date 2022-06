Nelle scorse ore è stato varato il tabellone di Coppa Italia 2022-2023 relativamente ai possibili incroci che potrebbero avere le otto squadre teste di serie.

Fra esse vi è anche la Juventus, che quindi comincerà la Coppa Italia dopo il mondiale in Qatar. La data degli ottavi di finale in cui potrebbero essere impegnati gli uomini di Massimiliano Allegri sarà tra il 10, 12, 17 e 19 gennaio. Qualora la Vecchia Signora dovesse passare ai quarti rischierebbe di incontrare la Lazio, mentre in un'eventuale semifinale potrebbe incrociare l'Inter.

Sfida secca agli ottavi e ai quarti, semifinale con andata e ritorno, finalissima in gara unica a Roma

La formula della Coppa Italia per la stagione 2022/2023 non cambierà rispetto alla scorsa annata e le formazioni più importanti di Serie A entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. Tra queste squadre ci sarà la Juventus. I bianconeri, qualora dovessero superare gli ottavi, potrebbero trovarsi di fronte lo scoglio Lazio ai quarti e anche in questo caso la sfida sarà in gara secca. L'ipotetico incontro tra i bianconeri e i biancocelesti potrebbe andare in scena tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.

Mentre le semifinali saranno divise in partite di andata e ritorno: in questa fase del torneo la Juve potrebbe sfidare una fra Inter e Atalanta.

Dall'altra parte del tabellone i possibili incroci dei quarti sono: Milan-Fiorentina e Napoli-Roma. La finale sarà come sempre in gara secca e si disputerà a Roma il 24 maggio 2023.

Dunque, le date di Coppa Italia sono state già stilate anche se appunto mancano diversi mesi al via della competizione. Per quanto riguarda la Serie A, invece, si attende la compilazione del calendario, che arriverà nel mese di luglio.

Il massimo campionato anche nella stagione 2022/2023 manterrà il calendario asimmetrico.

La Juventus prepara la pre-season

La Juventus, in queste settimane, si sta godendo le vacanze in attesa di riprendere la preparazione. I bianconeri questa estate si ritroveranno con un po' di anticipo poiché la stagione inizierà già a metà agosto.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha fissato la data del raduno al 4 luglio. La Juventus avrà quindi un mese abbondante per prepararsi in vista del campionato. L'estate, inoltre, sarà ricca di impegni perché la squadra sarà in tournée in America e inoltre dovrà giocare diverse amichevoli di prestigio, probabilmente contro Atletico Madrid e Barcellona.