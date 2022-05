La Juventus è attesa da un lavoro importante durante il Calciomercato estivo. Già nelle ultime settimane, la società bianconera ha prolungato i contratti di Perin e Cuadrado e confermato la partenza di Paulo Dybala. All'argentino si aggiungerà Giorgio Chiellini che, nonostante un contratto fino a giugno 2023, è pronto a fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Partenze anche per Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza di contratto a giugno, e Morata che, secondo la stampa spagnola, non sarà riscattato dall'Atletico Madrid.

La Juventus dovrà valutare anche la situazione dei giocatori attualmente in prestito in altre società. In particolar modo, quella di Aaron Ramsey, trasferitosi ai Glasgow Rangers in prestito a gennaio. Il centrocampista gallese è stato decisivo in negativo per gli scozzesi nella finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, sbagliando uno dei cinque rigori calciati dalla sua squadra.

A fine stagione ritornerà alla Juventus, avendo un contratto fino a giugno 2023. La società bianconera sarebbe pronta ad offrirgli la rescissione consensuale, magari concedendogli anche diversi milioni di euro. Come è noto, il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Secondo le ultime notizie di mercato, però, il giocatore non sarebbe disposto ad accettare la rescissione consensuale offerta dalla società bianconera.

Il centrocampista Ramsey non sarebbe disposto ad accettare risoluzione del contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire la rescissione consensuale ad Aaron Ramsey. Il gallese, però, vorrebbe rispettare il contratto con la società bianconera, in scadenza a giugno 2023. Una situazione non facile per la Juventus, anche perché il giocatore, dopo l'attuale deludente stagione, non ha molto mercato.

La sua cessione non è agevolata, inoltre, dal fatto che ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Di conseguenza, la Juventus potrebbe avere in rosa per la stagione 2022-2023 anche Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus, se dovesse riuscire a vendere Ramsey, andrebbe ad alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

Un altro giocatore dall'ingaggio pesante è Alex Sandro, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Si starebbe valutando anche la partenza di Arthur Melo, che piace a diverse società inglesi. Anche Kean potrebbe essere riscattato dall'Everton per essere ceduto a società interessate. Per quanto riguarda i rinforzi, sarebbero vicini gli ingaggi di Pogba, Perisic e Di Maria.