La Juventus dovrà definire in queste settimane il futuro professionale di diversi giocatori che non sembrano essere considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Parliamo di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023, ma anche di Arthur Melo e Aaron Ramsey, il gallese rientrerà dal prestito dal Glasgow Rangers e potrebbe trasferirsi nel campionato inglese. Da valutare anche la situazione di Moise Kean e Alvaro Morata, ma anche di alcuni giocatori che rientreranno dal prestito in altre società. Fra questi ci sarebbe Merih Demiral, che non dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta.

Nella parte finale di stagione il difensore non è stato schierato titolare da Gasperini e, di conseguenza, sembra difficile che la società bergamasca possa investire 20 milioni di euro più bonus per il giocatore. Dovrebbe quindi ritornare alla Juventus ma non per rimanerci. La società bianconera cercherà di monetizzare dalla cessione del cartellino e lo valuterebbe intorno ai 30 milioni di euro. Si è parlato di un interesse di diverse società inglesi: nelle ultime ore, le notizie di mercato confermano la possibilità che la destinazione del difensore possa essere la Roma. A dichiararlo il giornalista sportivo Luca Momblano che ha sottolineato come Demiral è un tipo di difensore che piace molto al tecnico Mourinho.

Lo stesso difensore gradirebbe un eventuale trasferimento dal tecnico portoghese.

La Roma potrebbe essere una destinazione gradita da Demiral

'La Roma è una destinazione che Demiral può accettare. A Mourinho piace avere a disposizione quel tipo di difensore'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile trasferimento di Demiral alla Roma.

La Juventus, difficilmente, confermerà il difensore nella stagione 2022-2023 e vorrebbe monetizzare dal suo cartellino. Potrebbe essere una contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo, considerando che il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e attualmente non si parla di prolungamento di contratto con la Roma.

Altro giocatore che piacerebbe a Mourinho oltre a Demiral è il centrocampista Nicolò Rovella, riferimento della nazionale under 21 italiana. Di conseguenza la Juventus potrebbe offrire i due giocatori più soldi per arrivare a Zaniolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro per migliorare soprattutto centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo, oltre a Zaniolo, si valutano altri giocatori di qualità. La società bianconera sta attendendo la risposta di Angel Di Maria, altro giocatore che piace per la fascia è Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.