Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, Paul Pogba starebbe attendendo il possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del Psg, per iniziare a trattare con i francesi, mettendo a rischio, di fatto, il suo passaggio alla Juventus che sembrava finora sicuro.

Intanto però l'entourage di Zidane ha smentito le voci su un possibile passaggio del tecnico nella squadra della capitale francese.

Possibile inserimento del Psg per Pogba

Rumors provenienti dalla Francia affermano che il centrocampista sarebbe in attesa del possibile approdo di Zidane al Psg per iniziare a trattare con transalpini.

Secondo queste voci il Paris Saint-Germain sarebbe vicino a trovare un accordo con Zidane, che andrebbe a sostituire Mauricio Pochettino: il possibile arrivo del campione del mondo in panchina produrrebbe un effetto domino per tutto il Calciomercato, e sempre secondo le indiscrezioni riportate dai media francesi, potrebbe coinvolgere anche Paul Pogba.

Non si tratta di un segreto infatti che Zidane straveda per Pogba, tanto da volerlo in tempi non sospetti anche all'epoca del Real Madrid. Nel frattempo l'entourage di Zidane ha smentito tutto, definendo le voci di un accostamento del tecnico marsigliese al Psg come infondate.

Juve tranquilla su Pogba

Secondo varie indiscrezioni dei media italiani Paul Pogba però avrebbe già preso una decisione, che è quella di tornare a Torino, un ambiente che ama e dove si sente amato dai tifosi.

La Juve comunque rimane fiduciosa sull'arrivo di Pogba, forte dell'accordo di massima già trovato da alcuni giorni. La firma ancora non sarebbe arrivata per gli impegni che il centrocampista francese deve affrontare in questi giorni. Secondo indiscrezioni dalla stampa italiana, la Juventus potrebbe ufficializzare Pogba a inizio luglio.

Morata, nessun accordo con l'Atletico

Un altro caso spinoso che sta tenendo impegnati i dirigenti bianconeri, è la trattativa per il futuro di Alvaro Morata, secondo le ultime indiscrezioni nelle scorse ore non ci sarebbero stati passi avanti degni di nota. I due club avevano provato a intavolare una trattativa per il ritorno dello spagnolo in bianconero attraverso un ulteriore prestito annuale.

Se le cose dovessero rimanere così lo spagnolo sarebbe destinato al ritorno all'Atletico Madrid, proprietario del cartellino dell'attaccante, anche se però coi Colchoneros non sembra esserci più spazio per lui: il tecnico Simeone lo considera ormai fuori dal progetto e dovrà trovarsi una nuova sistemazione, con l'Arsenal che pare particolarmente interessato.

La Juventus e l'Atletico Madrid comunque probabilmente si ritroveranno di nuovo la settimana prossima: a fare la differenza potrebbe essere la volontà dell'attaccante.