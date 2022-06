La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a giugno. C'è molto lavoro da fare per il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che oltre ad alleggerire il monte ingaggi salvaguardando il bilancio societario, dovranno cercare di rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe arrivare un altro giocatore per il settore, ma molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. Rinforzi che potrebbero riguardare anche settore avanzato e quello difensivo.

A tal riguardo ci sarà da sostituire Giorgio Chiellini, che dopo aver salutato la Juventus lo ha fatto anche con la nazionale italiana nella sconfitta pesante contro l'Argentina per 3 a 0. Il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare da dirigente alla Juventus. La società bianconera potrebbe sostituirlo con Gatti, acquistato nel mercato di gennaio dal Frosinone. Nelle ultime ore però si parla anche di un altro nome, un possibile ritorno alla Juventus: quello di Merih Demiral, che potrebbe non essere riscattato dall'Atalanta dopo il prestito in questa stagione nella società bergamasca.

L'Atalanta potrebbe non riscattare il cartellino di Demiral

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atalanta potrebbe non riscattare il cartellino di Merih Demiral. La società bergamasca può acquistare a titolo definitivo il difensore dalla Juventus per circa 20 milioni di euro entro il 15 giugno. Nelle ultime settimane però Gasperini non lo ha considerato un titolare e non è da scartare la possibilità che l'Atalanta decida di non riscattarlo.

Potrebbe farlo solo se avesse la certezza di una sua cessione, magari in una società inglese. L'idea dei bergamaschi era quella di ripetere con Demiral quello già successo con Romero. Acquistato nell'estate 2020 in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, l'argentino è stato poi ceduto dall'Atalanta al Tottenham nel recente Calciomercato estivo ad una somma importante.

Lo stesso potrebbe non ripetersi con Demiral, che in questo momento non ha mercato. Per questo l'Atalanta potrebbe decidere di non spendere i 20 milioni di euro necessari all'acquisto del suo cartellino.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ritrovarsi Demiral in rosa nella stagione 2022-2023. In tal caso Allegri potrebbe decidere di confermarlo magari come terzo centrale, considerando che i titolari sono Bonucci e de Ligt. Il quarto potrebbe essere Gatti, anche perché Rugani ha mercato nel campionato italiano.