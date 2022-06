La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con almeno due rinforzi. La stagione 2021-2022 ha messo in evidenza l'esigenza di migliorare in qualità un settore quello del centrocampo che non ha garantito gol ma soprattutto verticalizzazioni verso il settore avanzato. Gli unici che hanno dato un contributo da questo punto di vista sono stati Manuel Locatelli e Weston McKennie. Per il resto la società bianconera è al lavoro per le cessioni di Arthur Melo e Aaron Ramsey, partenze che potrebbero garantire una buona somma da investire. Il primo rinforzo per il centrocampo potrebbe essere Paul Pogba.

Nonostante la stampa francese parli di un possibile interesse del Paris Saint Germain per il francese con l'eventuale ingaggio come tecnico di Zidane, gran parte dei giornali sportivi italiani sostengono che Pogba abbia già raggiunto un'intesa economica con la Juventus che deve essere solo annunciata. Oltre al francese però potrebbe arrivare anche un altro centrocampista, si è parlato di un interesse concreto per Rodrigo De Paul, negli ultimi giorni la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di Carlos Soler, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che piace anche ad Atlético Madrid e Barcellona. La società catalana non ha una situazione economica ideale e questo non agevolerebbe un investimento in soldi per il nazionale spagnolo.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Carlos Soler

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Carlos Soler, giocatore del Valencia. Il classe 1997 ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed ha un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro. Piace alla Juventus ma anche ad Atletico Madrid e Barcellona.

In questa stagione nonostante la stagione deludente del Valencia ha disputato prestazioni importanti, 32 match nel campionato spagnolo con 11 gol segnati e 5 assist forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 6 match in Coppa del Re ed 1 gol. E' un nazionale spagnolo, Luis Enrique in Nations League lo sta schierando in diversi match, segnale evidente della qualità di un centrocampista bravo non solo nell'impostazione di gioco ma anche nella realizzazione dei gol.

11 gol in campionato per un centrocampista lo confermano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il settore avanzato. Oltre a Angel Di Maria piace Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche una punta, piace Giovanni Simeone, che ha disputato una stagione importante con il Verona con 17 gol e 6 assist forniti ai suoi compagni.