Il Milan deve dire addio a Sven Botman. Dopo un lungo corteggiamento durato mesi, il centrale olandese del Lille giocherà molto probabilmente in Premier League con la maglia del Newcastle. I Magpies hanno battuto la concorrenza dei rossoneri, grazie a un'offerta attorno ai 45 milioni di euro: mancherebbe solo l'annuncio ufficiale per l'arrivo del giocatore oltremanica.

Il Milan cerca un difensore

Visto il mancato arrivo di Botman, il Diavolo sta monitorando altri profili per puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Stefano Pioli. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Arthur Theate, difensore belga che si è messo in luce con la maglia del Bologna, attirando su di sé l'interesse di diversi club come appunto il Milan.

Il club rossoblù chiede una cifra attorno attorno ai 20 milioni di euro per lasciar partire il difensore.

Un altro nome da prendere in considerazione è quello di Pablo Marì, difensore spagnolo dell'Arsenal che nella seconda parte di stagione ha militato nell'Udinese. Oltre a quella del club friulano, il Milan dovrebbe battere la concorrenza del Verona per il centrale dei Gunners, che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.

Sullo sfondo circola anche l'ipotesi - fin qui complicata - di un possibile rinnovo contrattuale last minute di Alessio Romagnoli, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma non ha ancora firmato con nessun altro club. Sul centrale rossonero ci sarebbe il forte interesse della Lazio e della Juventus.

Milan, interesse del Leicester per De Keteleare

Intanto, il Milan sta lavorando sul fronte mercato per puntellare anche gli altri reparti della rosa di Pioli, in particolare la trequarti.

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, è quello di Charles De Ketelaere, fantasista belga e gioiello del Bruges, che ha attirato su di se l'interesse di molti club di Premier League, in particolare del Leicester di Brendan Rogers.

I Foxies potrebbero essere un rivale ostico per il Milan: il Bruges continua a chiedere tra i 30-40 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001.

Per questo, il Diavolo sta monitorando anche altri profili come Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid, e soprattutto Hakim Ziyech, trequarti marocchino che potrebbe lasciare il Chelsea, visto il poco spazio avuto in questa stagione.

I Blues non fanno sconti e chiedono almeno 30 milioni di euro per cedere l'ex Ajax.

Più sullo sfondo restano le candidature di Giacomo Raspadori del Sassuolo e di Nicolò Zaniolo, entrato intanto prepotentemente pure nei radar della Juventus, dopo le difficoltà dei bianconeri nel concludere la trattativa per Angel Di Maria.