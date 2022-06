La Juventus, nelle ultime settimane, ha avuto modo di incontrare Rafaela Pimenta per parlare di Paul Pogba e di Matthijs De Ligt. L'agente ha di fatto raccolto l'eredità della scuderia di Mino Raiola e si sta occupando del futuro di diversi calciatori importanti che erano seguiti dal noto manager scomparso prematuramente qualche mese fa. Nel corso degli incontri con la Juventus, Pimenta ha avuto modo anche di iniziare ad imbastire una trattativa per il rinnovo di Matthijs De Ligt. Ma di questo argomento ne ha parlato lo stesso difensore olandese ai microfoni di NOS: "Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre".

Dunque, queste parole di De Ligt hanno messo in agitazione i tifosi della Juventus che in lui vedono un pilastro per la difesa del futuro.

I dubbi di De Ligt

In queste ore, le dichiarazioni di Matthijs De Ligt stanno facendo il giro del web e stanno generando un po' di preoccupazione nei tifosi della Juventus. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato di un possibile rinnovo dell'olandese con il club di Agnelli. Nelle trattative per il prolungamento si sarebbe parlato anche dell'abbassamento della clausola rescissoria presente nel contratto di De Ligt. L'olandese, però, non è sembrato così possibilista sul rinnovo affermando che le parti stanno parlando ma alla fine sarà a lui a decidere se rinnovare o rifiutare.

In particolare, l'olandese si è anche soffermato sulle ultime due stagioni con la Vecchia Signora: "Due quarti posti consecutivi non bastano, bisognerà fare dei passi in avanti in quella direzione perché si tratta di risultati deludenti". Dunque, De Ligt pretende di più dalla Juventus e si aspetta una crescita a livello sportivo.

Questo fa intuire che se i bianconeri non torneranno a competere per trofei importanti, De Ligt potrebbe guardarsi intorno. Adesso resta da capire se arriverà una risposta da parte della Juventus. In ogni caso, l'intenzione della società è la stessa di De Ligt ovvero tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Si lavora per Di Maria

La dirigenza della Juventus, in queste settimane, non sta lavorando solo sul rinnovo di contratto di Matthijs De Ligt ma si sta occupando anche di altre questioni. In particolare, i bianconeri sarebbero in trattativa con l'entourage di Angel Di Maria. L'argentino vorrebbe un solo anno di contratto e proprio questo aspetto sarebbe il nodo della trattativa. Infatti, la Juventus vorrebbe almeno un biennale. Infatti, un contratto più lungo consentirebbe ai bianconeri di poter usufruire del decreto crescita. In ogni caso nei prossimi giorni, si capirà qualcosa in più sul futuro di Angel Di Maria. La Juventus, comunque, sta valutando anche delle alternative a "El Fideo" soprattutto per essere pronta in caso di fumata nera.