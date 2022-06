Negli ultimi mesi la dirigenza della Juventus si è occupata dei vari rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2022. La società ha ridiscusso le posizioni di Mattia Perin, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Alcuni di loro hanno rinnovato mentre altri andranno via a parametro zero. Tra i giocatori che hanno rinnovato c'è Juan Cuadrado. Ma le cose con il colombiano non sarebbero andate proprio per il verso giusto. Infatti, stando a quanto afferma il Corriere di Torino, la dirigenza della Juventus sarebbe infastidita da quanto accaduto con Juan Cuadrado.

Il management bianconero, per molti mesi, avrebbe proposto al colombiano un contratto biennale a 3 milioni. Ma il giocatore avrebbe rifiutato poiché nel contratto aveva una clausola per il rinnovo automatico al raggiungimento delle 40 presenze stagionali. Dunque, il rinnovo è scattato automaticamente alle stesse cifre dell'accordo precedente ovvero 5 milioni. Proprio il rifiuto ad accettare cifre più basse avrebbe creato una certa tensione tra le parti, tant'è che la dirigenza avrebbe detto all'agente che se arriveranno offerte dall'estero e le riterrà soddisfacenti potrà andare via.

Pugno duro

La nuova dirigenza della Juventus sembra avere le idee piuttosto chiare e soprattutto non fa sconti a nessuno.

Il management non ha avuto problemi a separarsi a parametro zero da un giocatore come Paulo Dybala. Adesso, la tensione, invece, ci sarebbe tra la dirigenza e Juan Cuadrado. Il colombiano non sarebbe più incedibile e in caso di un'offerta adeguata potrebbe anche andare via. Proprio la crisi che si sarebbe scatenata con Cuadrado avrebbe spinto la dirigenza della Juventus a farsi avanti con l'Udinese per Molina.

Dunque, quella tra i bianconeri e il colombiano sarebbe una situazione da monitorare con grande attenzione.

La Juventus sempre al lavoro per Pogba

La Juventus, in queste settimane, non si è occupata solo della questione rinnovi ma ha lavorato anche per gettare le basi per alcune importanti trattative. Una di queste sarebbe quella che porta a Paul Pogba.

Il francese è il sogno di mercato dei bianconeri e per questo motivo la dirigenza avrebbe già parlato con il suo entourage. Tra le parti filtrerebbe un certo ottimismo e si spera presto di avere una fumata bianca. Pogba avrebbe intenzione di tornare alla Juventus dove si sente a casa e soprattutto dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha un grande rapporto con il francese e in passato è stato in grado di farlo rendere al meglio. Adesso non resta che attendere i prossimi giorni, nei quali Pogba scioglierà definitivamente le sue riserve.