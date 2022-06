La difesa della Juventus, nella prossima stagione, dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini. Al momento, la società bianconera starebbe valutando qualche ipotesi di mercato per rinforzare la retroguardia, ma non ci sarebbe nulla di concreto e Massimiliano Allegri, durante il ritiro estivo, dovrebbe valutare Federico Gatti. Ma l'ex difensore del Frosinone potrebbe anche essere una buona pedina di scambio per arrivare a Kalidou Koulibaly. Infatti, il difensore va in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e ancora non ci sarebbe un accordo per il rinnovo.

Il club partenopeo, per Koulibaly, vorrebbe circa 40 milioni. La Juventus starebbe pensando di formulare un'offerta per il difensore e magari l'inserimento di Gatti potrebbe consentire di abbassare il prezzo del cash.

Cambi in difesa per la Juventus

Nella prossima stagione, la difesa della Juventus sarà tutta sulle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Poi, come alternative, Massimiliano Allegri potrebbe contare su Daniele Rugani e Federico Gatti ma questo potrebbe non bastare. Infatti, Bonucci ha una certa età e non potrà giocare tutte le partite, perciò De Ligt potrebbe aver bisogno di un partner di livello superiore. Per questo motivo, non è da escludere un colpo in difesa da parte della Juventus.

Koulibaly sarebbe un profilo ideale, viste le grandi stagioni che ha disputato a Napoli. Ma portarlo via dal club azzurro non sarà facile. Il Napoli non farà sconti, anche perché Spalletti vorrebbe averlo ancora a disposizione. Il club partenopeo sarebbe anche al lavoro per rinnovare il contratto del difensore. Il Napoli, pur di tenerlo, sarebbe anche disposto a fare uno sforzo economico.

De Laurentiis, comunque, non sembra intenzionato a fare sconti alla pretendenti per il difensore senegalese e vorrebbe circa 40 milioni. Adesso non resta che attendere di capire se Koulibaly rinnoverá oppure se deciderà di cambiare squadra.

Sondaggio di Allegri

Nel corso di questa settimana, si è molto parlato di un incontro avvenuto a Montecarlo tra Massimiliano Allegri e Luis Campos, direttore sportivo del PSG.

L'incontro tra i due, però, è stato casuale e il dirigente del club francese non avrebbe fatto nessuna offerta al tecnico livornese. Anche perché Allegri ha ribadito la sua volontà di restare alla Juventus. Ma nel corso di questo incontro con Campos, l'allenatore bianconero avrebbe scoperto che il PSG non sarebbe in corsa per Koulibaly, visto che l'obiettivo per la difesa parigina sarebbe Skriniar. Dunque, il PSG sarebbe una concorrente in meno per la Juventus nella corsa a Koulibaly. Anche il Barcellona potrebbe essere una squadra interessata al difensore senegalese, ma il club blaugrana ha diverse difficoltà economiche.