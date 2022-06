La Juventus per la difesa vorrebbe acquistare Koulibaly. La strategia che starebbe prendendo forma in casa bianconera sarebbe quella di inserire nell'eventuale trattativa col Napoli Demiral, qualora l'Atalanta non dovesse riscattarlo.

Nel frattempo, la società torinese avrebbe anche preparato un piano B se dovesse saltare l'operazione Di Maria. In questo caso la Juventus potrebbe virare su Domenico Berardi del Sassuolo.

La Juventus potrebbe inserire Demiral come pedina di scambio per arrivare a Koulibaly

La Juventus nella prossima stagione dovrà ripartire con un comparto difensivo rinnovato.

L'addio di Chiellini - titolare indiscusso della retroguardia bianconera - ha lasciato una grossa lacuna in organico da colmare quanto prima con un calciatore che possa spalleggiare De Ligt.

L'ultima idea di Cherubini sarebbe quella che porterebbe a Laporte del Manchester City. Il sogno, però, risponde al nome di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese in forza al Napoli è in scadenza di contratto nel giugno del 2023: in caso di mancato rinnovo, per evitare di perderlo a parametro zero, De Laurentiis dovrebbe provare a venderlo nella prossima sessione estiva del Calciomercato.

La Juventus potrebbe provare a convincere il presidente azzurro a lasciar partire Koulibaly aggiungendo nell'eventuale trattativa Merih Demiral.

Il calciatore turco, che nella stagione appena conclusasi ha giocato in prestito all'Atalanta, ha vissuto un'annata da protagonista a Bergamo.

Il club orobico a questo punto dovrà decidere se riscattarlo o meno. In caso di mancato acquisto definitivo e di conseguente ritorno a Torino, la Juventus potrebbe provare ad inserire Demiral in un'eventuale operazione Koulibaly.

In questo modo il club piemontese dovrebbe aggiungere circa 10-15 milioni di euro di differenza, poiché De Laurentiis vorrebbe almeno 40 milioni per vendere il difensore senegalese.

Juventus, le alternative a Di Maria sarebbero Berardi e Kostic

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus pare sia Angel Di Maria. L'intesa con il calciatore argentino starebbe tardando ad arrivare perché ci sarebbe una certa distanza sulla durata del contratto.

Luca Momblano, esperto di mercato bianconero, ha affermato che in caso di mancata intesa la Vecchia Signora andrebbe su Domenico Berardi: "In attesa di Di Maria, la Juventus domenica scorsa ha chiamato il Sassuolo. Non per Raspadori, ma per chiedere informazioni per Domenico Berardi - ha affermato il giornalista - Lui potrebbe essere il piano B rispetto a Di Maria".

Sullo sfondo ci sarebbe anche Kostic, per il quale i bianconeri avrebbero presentato un'offerta da circa 15 milioni di euro all'Eintracht di Francoforte.