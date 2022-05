La Juventus, in questi giorni, lavora con intensità per provare a riportare a Torino Paul Pogba. Il francese è il sogno di mercato dei bianconeri essendo un giocatore con caratteristiche adatte a quelle che richiede Massimiliano Allegri, ovvero un centrocampista in grado di segnare parecchi gol e di dare maggiore qualità. Inoltre, il francese lascerà il Manchester United a parametro zero e questo per la Juventus rappresenterebbe un vantaggio perché significherebbe risparmiare sul prezzo del cartellino. Stando a quanto afferma "La Stampa", Paul Pogba sarebbe sempre più vicino al club bianconero, anche perché avrebbe rifiutato la corte del Real Madrid e del Paris Saint Germain.

I rifiuti al club francese e a quello spagnolo sarebbero il segnale sempre più forte della volontà di Pogba di tornare a Torino.

Il ritorno di Pogba

La Juventus, la scorsa settimana, ha incontrato Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba manifestando il chiaro interesse di riportarlo a Torino. Pogba avrebbe anche altre offerte molto più remunerative, ma avrebbe deciso di optare per una scelta di cuore e di indossare nuovamente la maglia della Juventus. Le parti starebbero continuando a trattare nella speranza di superare gli ultimi scogli. Il ritorno di Pogba in bianconero sarebbe un grande upgrade per il centrocampo di Allegri. Nelle ultime stagioni, la mediana juventina è stata il tallone di Achille della squadra.

Per questo motivo, nella grande rivoluzione che sta portando avanti la dirigenza si stanno cercando giocatori in grado di fare fare il salto di qualità. Pogba, in questo senso, sarebbe l'uomo ideale. Inoltre, il francese avrebbe già detto no a club come Real Madrid e PSG perché l'accordo con i bianconeri sarebbe davvero in via di formalizzazione.

Si parla anche di De Ligt

Nell'incontro che la Juventus ha avuto con Rafaela Pimenta non si è parlato solo di Paul Pogba. Infatti, l'avvocatessa ha preso l'eredita dell'agenzia di Mino Raiola, scomparso di recente, e segue altri grandi giocatori. Oltre a Pogba, Pimenta si occupa di altri tre giocatori della Juventus ovvero Matthijs De Ligt, Moise Kean e Luca Pellegrini.

Se per il primo si sarebbe parlato di un rinnovo di contratto, per gli altri due la situazione è diversa. Sia Moise Kean che Luca Pellegrini avrebbero manifestato la volontà di lasciare la Juventus per andare a giocare con maggiore continuità. Per quanto riguarda l'attaccante 2000, si parla di un interesse del PSG. Per Kean sarebbe un ritorno a Parigi e non è da escludere che il club transalpino e la società Juventus mettano in piedi uno scambio tra l'azzurro e Paredes.