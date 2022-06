In casa Juventus sono tanti i giocatori a rischio cessione in questo Calciomercato estivo.

Una delle principali delusioni delle ultime due stagioni è stato il centrocampista brasiliano Arthur Melo, arrivato come uno dei principali acquisti del mercato estivo del 2020 ma che non ha inciso secondo le aspettative. Le sue caratteristiche tecniche non sono state valorizzate evidentemente prima da Pirlo e poi da Allegri, che preferiscono giocatori bravi nelle verticalizzazioni rispetto a quelli che puntano sul gioco orizzontale. Per questo una sua partenza è una possibilità concreta durante il calciomercato estivo, ma non sarà facile trovare una società pronta a investire 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore e circa 6 milioni di euro netti a stagione per l'ingaggio.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di accettare anche uno scambio di mercato. A tal riguardo fra le società interessate al giocatore ci sarebbe l'Arsenal, che potrebbe essere coinvolto in uno cambio col ventenne Gabriel Martinelli.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe trasferirsi all'Arsenal per Gabriel Martinelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur Melo per l'acquisto di Gabriel Martinelli. Uno scambio di mercato che sarebbe gradito anche all'Arsenal, che avrebbe così il centrocampista ideale per il giocatore del tecnico spagnolo Arteta. Quest'ultimo avrebbe voluto il brasiliano già nel mercato di gennaio, ma la valutazione di mercato stabilita dalla Juve non ha agevolato il suo trasferimento.

Un eventuale scambio di mercato invece sarebbe gradito alla Juve, che peraltro cerca il sostituto di Paulo Dybala.

Gabriel Martinelli andrebbe a garantire qualità al settore avanzato, il ventenne può giocare non come solo punta centrale ma anche sulla fascia. Si tratta di un profilo che piace alla società bianconera anche perché si accontenterebbe di un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus oltre ad Arthur Melo potrebbe vendere altri due centrocampisti. Parliamo di Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Per il centrocampista francese si parla di un possibile trasferimento al Manchester United o al Chelsea, che potrebbero spendere 20 milioni di euro per il suo cartellino. Mentre l'eventuale cessione dello statunitense potrebbe garantire circa 40 milioni di euro.