La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il mercato. Potrebbe arrivare la conferma dell'ingaggio del centrocampista Paul Pogba e gran parte dei giornali sportivi parlano di una trattativa di mercato che sarebbe in definizione. Un rinforzo importante, quello del francese, che garantirebbe qualità al centrocampo, uno dei settori che più avuto problemi nella stagione 2021-2022. Ci saranno però da sostituire anche Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, giocatori che hanno dato un contributo importante nelle ultime stagioni.

Per quanto riguarda il difensore, si valutano diversi nomi, su tutti Koulibaly. Per il settore avanzato, invece, il preferito sarebbe Angel Di Maria, anche perché è in scadenza di contratto. Le ultime notizie di mercato, però, confermano il fatto che il giocatore vorrebbe un anno di contratto per ritornare nel 2023 in Argentina e chiudere la sua esperienza professionale da giocatore del Rosario. Una situazione che non sarebbe gradita alla Juventus che preferirebbe un contratto di due anni, così da usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che si attiva con almeno due anni di contratto e che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori che arrivano da campionati esteri.

Proprio per questo, la società bianconera sta valutando altri nomi importanti per rinforzare il settore avanzato, su tutti quelli di Domenico Berardi e di Nicolò Zaniolo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di uno fra Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo in caso di mancato ingaggio di Di Maria.

L'argentino sarebbe il preferito per il fatto che arriverebbe senza prezzo di cartellino, ma la volontà di accettare un solo anno di contratto potrebbe essere decisiva per il suo mancato arrivo a Torino. Anche perché la società bianconera non vuole appesantire il bilancio societario, lo farebbe solo se avesse la possibilità di usufruire del decreto Crescita e di una tassazione agevolata, anche perché Di Maria vorrebbe guadagnare almeno 7 milioni di euro netti a stagione.

Per questo si valutano altri nomi. Piace Domenico Berardi, che il Sassuolo valuta circa 40 milioni di euro, ma anche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Weston McKennie per il giocatore.

La Juventus, come dicevamo, è al lavoro anche per rinforzare la difesa, considerando la partenza di Chiellini. Potrebbero arrivare uno fra Koulibaly del Napoli e Gabriel dell'Arsenal, che le rispettive società potrebbero vendere per circa 30 milioni di euro.