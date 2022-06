La Juventus dovrà lavorare alle cessioni in queste settimane. Gran parte degli investimenti durante il Calciomercato estivo potrebbero dipendere dalle partenze, considerando che molti giocatori sarebbero considerati cedibili. In questo momento sono almeno sette quelli che potrebbero lasciare Torino. Si va da Alex Sandro a Ramsey, fino ad arrivare a Weston McKennie, Moise Kean e Alvaro Morata. Per lo spagnolo difficile il riscatto dall'Atletico Madrid, considerando che la società vorrebbe 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. A questi bisogna aggiungere anche il giovane Ranocchia e Arthur Melo. Il brasiliano dopo due stagioni alla Juventus non è riuscito ad incidere come ci aspettava.

Si era parlato di una sua possibile partenza durante il mercato di gennaio, con l'Arsenal che avrebbe voluto acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Offerta che non sarebbe stata gradita dalla società bianconera che avrebbe voluto una cessione a titolo definitivo del cartellino del centrocampista. Non è da scartare la possibilità che l'Arsenal provi ad acquistare anche a luglio Artnur Melo, magari offrendo un giocatore alla Juventus. A parlare dell'argomento è stato il giornalista sportivo Nicola Balice a Juventibus, che ha sottolineato come Gabriel potrebbe essere offerto alla società bianconera per Arthur Melo. Il difensore classe 1997 non sarebbe una prima scelta ma lo diventerebbe in caso id scambio di mercato con il centrocampista brasiliano.

La Juventus potrebbe offrire Arthur Melo per Gabriel

'Gabriel non è la prima scelta per il settore difensivo ma può diventarlo nel momento in cui entra in gioco la possibilità di fare uno scambio di mercato con l’Arsenal per riuscire a cedere Arthur Melo'. Queste le dichiarazioni di Nicola Balice in diretta Twitch a Juventibus.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che il difensore non è considerato il primo nome fra quelli seguiti dalla Juventus per la difesa ma lo diventerebbe se si riuscisse a vendere Arthur Melo. Il centrocampista non è considerato il giocatore ideale da Allegri per il settore, oltre al fatto che è uno di quelli che guadagna maggiormente nella società bianconera.

Il suo ingaggio è di circa 6 milioni di euro a stagione. Se si dovesse concretizzare tale scambio di mercato la Juventus avrebbe il sostituto di Chiellini, anche perché Gabriel è di piede sinistro e si integrerebbe molto bene con Bonucci e de Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato. Con il difficile riscatto di Morata dovrebbe arrivare almeno un giocatore per il settore avanzato. Si valutano Luis Muriel dell'Atalanta e Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia, che hanno un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.