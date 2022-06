La Juventus è attesa da un mese di giugno impegnativo per quanto riguarda il mercato. Oltre a rinforzare una rosa che ha dimostrato di avere problemi soprattutto a centrocampo, ci sarà anche l'esigenza di alleggerirla, considerando che ci sono diversi giocatori che non sono considerati utili per il progetto sportivo bianconero. Si contano almeno sette possibili partenti, ai quali potrebbero aggiungersi anche diversi giocatori che hanno giocato in prestito la scorsa stagione in altre società. Su tutti spicca Merih Demiral. Il difensore turco, dopo aver giocato diversi match da titolare nell'Atalanta, negli ultimi tempi è rimasto in panchina, con il tecnico Gasperini che gli ha preferito altri giocatori.

La società bergamasca ha un diritto di riscatto da esercitare entro il 15 giugno di circa 20 milioni di euro, più 8 milioni di euro di bonus che arriverebbero da un'eventuale cessione del difensore. Secondo le ultime notizie di mercato, l'Atalanta potrebbe decidere di non riscattare Demiral se non nel caso in cui avesse la certezza di una società pronta ad investire sul suo cartellino. In questo momento, non ci sono offerte per il difensore che, di conseguenza potrebbe ritornare alla Juventus, ma non per rimanere a Torino. La società bianconera potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Kalidou Koulibaly.

Il difensore Demiral potrebbe trasferirsi al Napoli, alla Juventus arriverebbe Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Merih Demiral. In tal caso, il difensore turco ritornerebbe alla Juventus e potrebbe essere offerto al Napoli per Kalidou Koulbaly.

Il difensore senegalese, in scadenza di contratto a giugno 2023, difficilmente rimarrà nella società campana se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, mentre Demiral costa qualche milione in meno. Di conseguenza, la Juventus potrebbe aggiungere soldi per arrivare al difensore senegalese.

D'altronde, la società bianconera deve sostituire Giorgio Chiellini, che ha confermato la sua partenza. Il difensore dovrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare da dirigente alla Juventus. Koulibaly non è l'unico difensore valutato dalla Juventus per rinforzare la difesa. Piace anche Gabriel dell'Arsenal ma solo se la società inglese decidesse di accettare come contropartita tecnica il centrocampista Arthur Melo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche le fasce difensive durante il Calciomercato estivo. Piace Destiny Udogie, dell'Udinese, anche se il direttore generale Marino ha dichiarato che preferirebbe che il nazionale under 21 italiano rimanesse un'altra stagione nella società friulana.