La Juventus è al lavoro non solo sui rinforzi ma anche sulle cessioni. Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi al Chelsea per circa 20 milioni di euro, e potrebbe rescindere il contratto Aaron Ramsey. Anche Arthur Melo difficilmente rimarrà nella società bianconera, il brasiliano vuole giocare anche per avere la possibilità di partecipare al mondiale in Qatar con il Brasile. Si è parlato di un suo possibile trasferimento all'Arsenal, la Juventus potrebbe accettare un prestito con riscatto garantito da parte della società inglese a circa 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore però le notizie di mercato confermano l'interesse anche della Roma per Arthur Melo. Mourinho vorrebbe un giocatore di qualità da affiancare a Matic. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra il brasiliano e Niccolò Zaniolo, con la Juventus che aggiungerebbe circa 20 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato fra i due giocatori.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo

La Juventus vorrebbe Niccolò Zaniolo. Sono queste le indiscrezioni di mercato sostenute da diversi giornali sportivi. Il mancato prolungamento di contratto del centrocampista con la Roma potrebbe agevolare l'arrivo del giocatore a Torino. In questi giorni sarebbe previsto un incontro fra il direttore generale della società romana Tiago Pinto e l'agente sportivo del giocatore Claudio Vigorelli.

Con un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe trasferirsi alla Juventus. Non è da scartare la possibilità che la Roma accetti una contropartita tecnica gradita, su tutti Arthur Melo. Il brasiliano piace a Mourinho, ma dovrà accettare una diminuzione dell'ingaggio. Attualmente con i bonus il centrocampista guadagna nella Juventus circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Pogba e Ruiz. C'è però da lavorare anche sulla difesa, con l'addio di Chiellini serve esperienza e qualità da schierare vicino a de Ligt. A 35 anni Bonucci difficilmente garantirà molti match durante la stagione, di conseguenza sarà necessario l'acquisto di un difensore.

Il preferito rimane Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite ai campani. Sul difensore ci sarebbe l'interesse del Barcellona, che in questo momento per non avrebbe la disponibilità economica nel sostenere l'investimento per il giocatore. La Juventus sarebbe pronta a garantire un contratto fino a giugno 2026 al giocatore con un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione.