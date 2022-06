Il passaggio di proprietà del [VIDEO]Milan [VIDEO], che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, non sposterà la volontà della dirigenza rossonera di definire inizialmente il futuro dei giocatori già in rosa per poi concentrarsi sui nuovi acquisti.

L’interesse di molti club europei per Rafael Leao preoccupa il mondo rossonero, ma la dirigenza sta lavorando intensamente ad un rinnovo contrattuale con l’inserimento di una causa monstre. Al contempo, si sta lavorando per portare a Milanello uno dei difensori più forti della Serie A: Kalidou Koulibaly.

Leao simbolo del Diavolo

La dirigenza rossonera sembrerebbe avere le idee chiare sul futuro di Leao: il giovane classe ’99, infatti, è destinato a rimanere a lungo al Milan se deciderà di procedere al rinnovo nei prossimi mesi. In casa rossonera si starebbe pensando ad un inserimento di una clausola rescissoria vicina ai 250 milioni di euro, con l’obiettivo di blindare totalmente l’attaccante portoghese, lasciandolo partire solo davanti ad un’offerta enorme. È chiaro a tutti, ormai, che l'attaccante portoghese è nella lista dei desideri di tutti i top club europei, e la sua crescita di stagione in stagione può far solo ben sperare: Leao, infatti, è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto del Diavolo e ha attratto su di sé l’interesse di tutti.

Con 14 reti realizzate e 12 assist forniti, l’attaccante rossonero si è rivelato prezioso sia in fase realizzativa sia nell’assistenza ai compagni, con la creazione continua di occasioni pericolose in ogni partita. Se dovesse decidere per il rinnovo, dunque, accettando l’inserimento di questa clausola, il giovane portoghese potrebbe essere destinato a vivere in rossonero a lungo, diventando così un simbolo per società e tifosi.

Maldini punta al top player

In casa Milan si inizia a progettare la rosa che dovrà disputare al meglio tutte le competizioni della stagione 2022/2023 e la dirigenza rossonera, con Maldini in testa, ha inserito nella lista delle trattative da attivare anche quella che potrebbe portare al difensore del Napoli Koulibaly. Il difensore senegalese di origini francesi è, ormai da anni, uno dei più forti della Serie A e col Napoli ha vissuto gran parte della sua carriera, dal 2014 ad oggi.

Il suo valore di mercato, nonostante una scadenza di contratto che arriverà nel 2023, è molto alto, ma per un’offerta intorno ai 40 milioni di euro la società partenopea potrebbe decidere di cedere il difensore, senza aver la paura di perderlo a zero l’anno prossimo. La dirigenza rossonera, dunque, ha molti obiettivi in mente e, con ogni probabilità, nelle prossime settimane, dopo la definizione della questione societaria, ci saranno degli affondi decisivi per portare tutte le pedine utili a Pioli per disputare al meglio la prossima stagione.