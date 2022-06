La Juventus, in queste settimane, si sta godendo le vacanze. Dopo la gara contro la Fiorentina Massimiliano Allegri ha ordinato il rompete le righe e molti bianconeri si stanno godendo un periodo di riposo al mare. Altri giocatori, invece, sono ancora in nazionale e per loro le vacanze inizieranno solo a metà giugno.

Massimiliano Allegri, invece, si gode un po' di relax e nel frattempo fissa le date dell'estate bianconera. La Juventus, molto probabilmente, tra un mese tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione. Il via del ritiro estivo è fissato per lunedì 4 luglio.

Dopo un breve periodo a Torino, la squadra si sposterà in America dove svolgerà alcuni test amichevoli. Mentre ai primi di agosto la Juventus dovrebbe spostarsi a Tel Aviv per giocare contro l'Atletico Madrid.

Amichevoli di prestigio

La Juventus, in queste settimane, sta definendo alcune importanti amichevoli da svolgere durante la pre-season. L'obiettivo è quello di disputare partite di un certo livello per arrivare al meglio all'inizio della Serie A. Perciò la Juve dovrebbe sfidare diverse grandi squadre spagnole. Il primo test dovrebbe vedere i bianconeri impegnati, in America, contro il Barcellona. Successivamente è possibile che la Juventus giochi anche contro il Real Madrid, anche se questo test ancora non è stato confermato.

La terza gara contro una squadra della Liga sarà quella tra gli uomini di Massimiliano Allegri e l'Atletico Madrid. La partita si giocherà a Tel Aviv a inizio agosto: adesso le due squadre dovranno solo scegliere il giorno esatto per questo test.

Per questi match estivi la Juventus spera di avere a disposizione gran parte di quella che sarà la rosa del prossimo campionato, poiché ciò consentirebbe a Massimiliano Allegri di fare al meglio le prove generali in vista dell'inizio della Serie A.

Arrivi scaglionati

Alla ripresa degli allenamenti, ovviamente, la Juventus non avrà a disposizione la sua rosa al completo. Infatti, il 4 luglio si presenteranno alla Continassa i giocatori che attualmente sono in vacanza. Mentre ci vorrà qualche settimana in più per vedere i calciatori che sono stati in nazionale in questa finestra di giugno.

Dunque il calendario del rientro dei giocatori sarà scaglionato. La speranza dei tifosi è che per il 4 luglio sia arrivato qualche nuovo acquisto e in particolare i sostenitori juventini sperano di vedere Paul Pogba. Il francese è uno degli obiettivi di mercato della Juventus e la trattativa tra le parti starebbe procedendo piuttosto bene.

Pogba, in questi giorni, è in vacanza a Miami, dunque se il giocatore e la Juventus troveranno un accordo definitivo nelle prossime settimane è possibile che il 4 luglio il centrocampista possa tornare al JTC.