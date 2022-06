In queste settimane, la Juventus è al lavoro per trovare nuovi giocatori da inserire nel progetto tattico di Massimiliano Allegri. L'idea del tecnico livornese è quella di passare al 4-3-3, ma per farlo servono calciatori funzionali. Due pedine fondamentali per poter attuare la rivoluzione tattica potrebbero essere proprio Angel Di Maria e Paul Pogba. Il francese sembra essere sempre più vicino al ritorno a Torino mentre per l'argentino potrebbero volerci altri incontri. In ogni caso le caratteristiche di questi due giocatori sono proprio quelle che consentirebbero alla Juventus di attuare con continuità un 4-3-3-.

Un esterno come Angel Di Maria sarebbe l'ideale per poter assistere Dusan Vlahovic.

La Juventus vuole cambiare

La Juventus, nella passata stagione, ha avuto diverse difficoltà nel trovare la via del gol. I bianconeri hanno fatto grande fatica a costruire il gioco e gli attaccanti spesso erano sprovvisti di palloni giocabili. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha chiesto degli esterni puri e un centrocampista di qualità. Per quanto riguarda la mediana il nome scelto sarebbe quello di Paul Pogba. Il francese sarebbe ideale per il gioco di Massimiliano Allegri. I due hanno avuto modo di lavorare insieme e il tecnico livornese ha già aiutato Paul Pogba a rendere al meglio. Dunque, il francese alla Juventus potrebbe dare quel cambio di passo e soprattutto potrebbe portare un grande apporto in zona gol.

Pogba è un centrocampista che segna e questo tipo di giocatore è molto ai bianconeri. Mentre Angel Di Maria potrebbe essere ideale per giocare in un tridente con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Anche se quest'ultimo inizio campionato non ancora a disposizione poiché il suo rientro è previsto per ottobre. In ogni caso la strada sembra tracciata nel solco del 4-3-3.

Pogba più vicino

In attesa di capire se Paul Pogba e Angel Di Maria saranno due giocatori della Juventus. Le parti stanno continuando a trattare. Il primo sembra vicino, poiché i contatti dovrebbero essere più avanti e la Juventus gli avrebbe offerto un ingaggio da 8 milioni più bonus. Il francese, dal canto suo, ha dato il suo assenso ad un possibile trasferimento a Torino.

Adesso la Juventus e l'entourage di Paul Pogba starebbero provando a definire gli ultimi dettagli.

Mentre per quanto riguarda Angel Di Maria, la difficoltà resta legata alla durata del contratto. L'argentino vorrebbe un solo anno mentre la Juventus vorrebbe proporgli un anno con opzione per il secondo. I bianconeri punterebbero ad un accordo più lungo per poter usufruire del decreto crescita che permetterebbe di avere un'agevolazione fiscale.