La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in tema acquisti. Le partenze di Chiellini, Bernardeschi e Dybala potrebbero agevolare l'arrivo di almeno tre rinforzi, uno per ogni settore, ma i prima menzionati non sono i soli che potrebbero lasciare la società bianconera. A rischio partenza ci sono Alex Sandro, Arthur Melo, Moise Kean e Alvaro Morata. Lo spagnolo come è noto è arrivato dall'Atletico Madrid nell'estate 2020 alla Juventus in prestito a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni a giugno 2022. Nell'intesa raggiunta fra le parti c'era la possibilità di prolungare il prestito, come poi si è verificato, pagando altri 10 milioni di euro e posticipando il pagamento di 35 milioni di euro a giugno 2022.

La Juventus ha tempo fino al 15 giugno per valutare l'acquisto a titolo definitivo dello spagnolo, ma non vorrebbe spendere tale somma. Si parla di un'offerta da circa 20 milioni di euro da parte della società bianconera, che difficilmente sarà accettata dall'Atletico Madrid. Per questa la Juventus starebbe valutando altri giocatori che potrebbero sostituire lo spagnolo nella stagione 2022-2023.

Secondo le ultime notizie di mercato sono due quelli che piacciono alla società bianconera per il settore avanzato: Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del Chelsea.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Gabriel Jesus e Werner

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata potrebbe valutare l'acquisto di uno fra Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del Chelsea.

Il brasiliano è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro. Costa di più invece il tedesco, che nella parte finale di stagione 2021-2022 è riuscito ad incidere molto dopo un inizio di annata calcistica in cui è stato in panchina. L'arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea non gli ha permesso di giocare diversi match da titolare.

Sarebbe però un rinforzo più difficile da raggiungere per la Juventus, anche perché il Chelsea potrebbe dargli fiducia nella stagione 2022-2023 considerando che Lukaku potrebbe lasciare la società inglese. Per il belga si parla di un possibile ritorno all'Inter in prestito con diritto di riscatto.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un vice Vlahovic, sia in caso di conferma o non di Morata. A tal riguardo si valutano diversi profili: il preferito sembra essere Luis Muriel, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Il francese dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale da 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025. Oltre a lui potrebbe arrivare anche Di Maria nella società bianconera.