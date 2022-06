La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di migliorare tutti i settori, in particolar modo centrocampo e settore avanzato. La società bianconera è attesa da settimane impegnative, ma i primi annunci potrebbero arrivare a luglio. Sarebbe vicino l'ingaggio di Pogba, oltre a quello di Di Maria. Nelle ultime ore l'argentino, dopo l'incertezza iniziale, starebbe iniziando a valutare l'offerta della società bianconera per un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Ci aspettano però altri acquisti per il settore avanzato. Oltre a Filip Kostic, (che può essere schierato nel 4-3-3 come punta di fascia ma anche come centrocampista nel 3-5-2) la Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore importante per il settore avanzato. Arrivano voci da parte dei giornali sportivi in merito ad una possibile offerta della società bianconera per Nicolò Zaniolo. In scadenza di contratto a giugno 2024, il centrocampista, se non prolungherà l'intesa contrattuale con la Roma, difficilmente sarà confermato. La Juventus sarebbe pronta a definire la trattativa di mercato per il giocatore sulla base di un prestito oneroso da 20 milioni più riscatto a 20 milioni con l'aggiunta di bonus fino ad arrivare a 50 milioni di euro.

Il centrocampista Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, ma la società bianconera sarebbe pronta a spendere circa 50 milioni di euro fra prestito, riscatto e inserimento di bonus.

L'offerta potrebbe riguardare un prestito a 20 milioni di euro con riscatto nel 2023 a 20 milioni più il pagamento di bonus per circa 10 milioni di euro. Sarebbe un acquisto ideale per il 4-3-3, con Zaniolo che può giocare sulla fascia, ma anche sostituire Vlahovic. Il centrocampista si aggiungerebbe ad altri acquisti per il settore avanzato come Angel Di Maria e Filip Kostic.

A proposito del centrocampista dell'Eintrachf Francoforte, avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Il prezzo di mercato del giocatore è di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Oltre a Pogba, che potrebbe essere annunciato ad inizio luglio, la società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto di un altro giocatore di qualità per il settore. Piace Rodrigo De Paul, che l'Atletico Madrid potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Fabian Ruiz, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Napoli e che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso nella società bianconera.