La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo, in cui dovrà migliorare una rosa che ha mostrato carenze evidenti anche a centrocampo. Ci sarà però da rinforzare in maniera decisa anche il settore avanzato, soprattutto perché Allegri avrebbe deciso di affidarsi al 4-3-3. Di conseguenza servono giocatori di fascia che sappiano supportare Dusan Vlahovic, fornendo gli assist per i gol. A tal riguardo si parla molto di Angel Di Maria, che nelle ultime ore si sarebbe di nuovo riavvicinato alla società bianconera. L'argentino sarebbe pronto ad accettare l'offerta della Juventus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Si starebbe lavorando anche all'acquisto di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Di recente, diverse notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per un altro giocatore di fascia con qualità tecniche evidenti. Si parla di Raphinha, brasiliano classe 1996 del Leeds. Il centrocampista piace molto al Barcellona ma la valutazione di mercato da 20 milioni di euro stabilita dalla società inglese non agevola un suo trasferimento nella società spagnola. Situazione che potrebbe agevolare la Juventus, pronta ad offrire il cartellino di Moise Kean per attutire l'esborso economico.

La Juventus potrebbe acquistare Raphinha

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Moise Kean per l'acquisto di Raphinha.

La società bianconera riscatterebbe in anticipo dall'Everton il cartellino del giocatore italiano per circa 30 milioni di euro e lo offrirebbe al Leeds per il brasiliano, aggiungendoci una somma di circa 20 milioni di euro. La crescita di Raphinha nelle ultime stagioni è stata evidente, non è un caso che sia diventato un giocatore importante anche per la nazionale brasiliana.

Nella stagione 2021-2022 ha disputato 35 match nel campionato inglese segnando 11 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di FA Cup. Ha giocato il suo primo match con la nazionale brasiliana a ottobre 2021, fino ad adesso ha disputato 9 match segnando 3 gol con la rappresentativa brasiliana.

Può giocare su entrambi le fasce nel 4-3-3.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe arrivare un'altra mezzala di qualità, a tal riguardo piace molto Rodrigo De Paul ma la valutazione da circa 40 milioni di euro non agevola il suo approdo a Torino. Nelle ultime ore si parla del possibile acquisto di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. La società bianconera potrebbe offrire soldi più un giocatore per il centrocampista spagnolo.