La Juventus sta facendo un altro tentativo per il jolly uruguaiano di proprietà del Cagliari. I bianconeri si sono mossi chiedendo un prestito, ma deve fare attenzione alla concorrenza del Monza su tutti, ma anche di Napoli e Milan. Il centrocampista lascerà sicuramente il Cagliari retrocesso in Serie B.

Ritorno di fiamma per Nandez

Secondo indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe andato in scena ieri un incontro di mercato a Milano tra la dirigenza della Juventus e quella del Cagliari per Nahitan Nandez. Nell'attesa che si sblocchi la trattativa per Angel Di Maria, la Juventus sta provando a chiudere altri colpi in entrata.

Gli uomini mercato bianconeri hanno chiesto informazioni sul centrocampista uruguaiano, in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B, il club sardo, infatti, ha bisogno di vendere tutti i suoi pezzi pregiati per fare cassa e andare a caccia di rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione nel campionato cadetto. La trattativa per Nandez con la Juventus potrebbe decollare con l'inserimento di due contropartite gradite al Cagliari, Filippo Ranocchia, classe 2001, e il classe 1994 Matteo Brunori, che il 30 giugno rientreranno rispettivamente dai prestiti con Vicenza e Palermo. Ovviamente, l'eventuale approdo in bianconero di Nahitan Nandez non esclude in nessun modo il ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

Il Cagliari valuta il centrocampista uruguaiano circa 15 milioni di euro. I due club sono legati da un buon rapporto e cercheranno di venirsi incontro. La Juventus vorrebbe Nandez con la formula del prestito con obbligo/diritto di riscatto, ma tuttavia i bianconeri dovranno vedersela soprattutto con il Monza di Galliani e Berlusconi, che è pronto a prenderlo a titolo definitivo.

Più defilate sull'uruguaiano ci sarebbero anche Napoli e Milan. Ufficiale il rinnovo di De Sciglio con la Juventus fino al 2025. Sembrerebbe molto vicino anche il rinnovo di Nicolò Fagioli.

De Sciglio rinnova con la Juventus

È arrivata l'ufficialità del rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juventus fino al 2025. La notizia era nell'aria da un po' di tempo.

Un giocatore spesso poco apprezzato dai tifosi ma che gode della piena fiducia di Massimiliano Allegri per la sua duttilità in campo. La volontà del giocatore di rimanere a Torino è stata chiara fin da subito, e per farlo ha deciso di ridursi drasticamente il suo ingaggio, passando da 2,7 a 1,5 milioni a stagione. De Sciglio, arrivato alla Juventus nel 2017, tra stagioni in prestito e tra alti e bassi, si è guadagnato la fiducia della Juventus, facendosi trovare sempre pronto nel momento del bisogno.

Fagioli e la Juventus vicini all'accordo per il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, anche Nicolò Fagioli sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Juventus, in scadenza nel 2023.

Entro il fine settimana la Juventus incontrerà l'entourage di Fagioli, l'offerta per il rinnovo è pronta. L'ultima stagione ha visto il ragazzo protagonista con la Cremonese promossa in Serie A, chiudendo il campionato con un bottino di 33 presenze, 3 gol e 7 assist. Numeri di tutto rispetto.