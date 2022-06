La Juventus è al lavoro su diverse trattative di mercato fra acquisti e cessioni. I primi rinforzi del Calciomercato estivo potrebbero essere quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria, che arriverebbero a parametro zero. Per il francese mancherebbe l'annuncio, per l'argentino la risposta potrebbe arrivare in questi giorni. I segnali però sembrano essere ottimistici, il giocatore ex Paris Saint Germain dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva a circa 7 milioni di euro netti più bonus. Sempre dalla società francese potrebbero altri due giocatori.

Si è parlato di un possibile scambio di mercato fra Leandro Paredes e Moise Kean, il centrocampista piace molto ad Allegri perché garantire quantità e qualità. Altro nome che è stato avvicinato alla società bianconera di recente è quello di Neymar. Il brasiliano sarebbe considerato cedibile dal Paris Saint Germain, non avrebbe la garanzia di giocare titolare dopo la conferma di Mbappé. La società francese sarebbe pronta a cederlo in prestito pagando parte dell'ingaggio del giocatore. A confermare questa indiscrezione di mercato il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha sottolineato come il brasiliano sia pronto a lasciare la Francia. Gradirebbe la possibilità di un approdo nella società bianconera.

Il brasiliano Neymar sarebbe stato offerto alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Luca Momblano il Paris Saint Germain avrebbe offerto il cartellino di Neymar alla Juventus. La società francese sarebbe pronto a cederlo in prestito pagando parte dell'ingaggio del brasiliano, che è di circa 46 milioni di euro netti a stagione.

Difficile che la Juventus possa investire su questo stipendio anche perché ha deciso di diminuire il monte ingaggi. Non è un caso stia lavorando alla rescissione consensuale di Aaron Ramsey oltre al fatto che ha prolungato ad ingaggio minore i contratti di Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Le indiscrezioni di mercato di Mombalno sono state confermata anche dalla stampa spagnola, la volontà del Paris Saint Germain sarebbe quella di cedere Neymar.

Il brasiliano vuole una società dove poter giocare titolare.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato. Si è parlato di Di Maria, piace Giovanni Simeone e sarebbe vicino l'acquisto di Filip Kostic. Per quanto riguarda il centrocampo oltre a Pogba si valutano altri giocatori per migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. Abbiamo parlato di Paredes, la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Napoli e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.